被貼上小三標籤 吳卓源向朱軒洋舊愛道歉「我傷害了她」

吳卓源（右）上陶晶瑩主持的Podcast「女人心事」。(圖／女人心事提供)

AI摘要 文章摘要整理： 吳卓源接受陶晶瑩Podcast專訪，首度為與朱軒洋的三角戀風波向前女友Cindy道歉，坦承自己造成傷害，也接受身為公眾人物必須面對輿論與工作代價。

歌手吳卓源2024年6月被狗仔拍到和當時有女友的朱軒洋在河濱公園約會，大好事業前程瞬間崩塌；時隔2年半，最近她接受陶晶瑩Podcast「女人心事」專訪，卸下心防面對這場三角戀帶給自己和對方的傷痕，也聲淚俱下對朱軒洋前女友Cindy說出遲來的道歉。

陶晶瑩透露，前陣子在家看朱軒洋和吳卓源合作的「搜查瑠公圳」，讓她想起事件之後，朱軒洋拍了嚴藝文執導的「欠你的那場婚禮」，還以九把刀電影「功夫」再次入圍金馬獎男配角，那吳卓源呢？於是邀請她上「女人心事」聊心事，想問問她這2年半是怎麼過的？

吳卓源說：「事情一爆開的時候，其實很shock。網絡上有網絡上的聲音，自己也有自己內心的聲音⋯⋯那些留言，好的壞的我都接受，我也都看到了，我開始去檢視自己，怎麼走到這一步？當然這些都是我自己造成的，我自己犯的錯，我當時的選擇，帶我走到現在這一步。」

陶晶瑩好奇問吳卓源：「同樣身為女人，當時的你，是衝動的選擇嗎？有沒有考慮到當時朱軒洋有另外一半？」吳卓源再次認錯：「整個過程中，我傷害到了別人，我要跟 Cindy 道歉，是真的很抱歉，我傷害了她，帶給她這麼多的痛苦，抱歉我也拖了這麼久，當時我沒有勇氣去講這些，這也是一直在我心中的一個遺憾，我沒有早一點把道歉說出來。」

同為女性、也曾是深具公信力的娛樂主播，陶晶瑩沒有因為吳卓源上節目作客而偏袒對方；她認為吳卓源在這件事上是有「債」要還的：「第一是被輿論撻伐，這是你自己要承受的；第二個就是工作勢必大量減少。」吳卓源認同：「我非常可以理解，作為一個藝人、公眾人物，這是很現實的。」Podcast「女人心事」11月4日晚上8點上線，YT頻道「陶晶瑩Fun人生」也會同步播出。