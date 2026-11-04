林美秀帶「發財金」北上尋女 掉詐騙陷阱上演討錢大作戰

林美秀帶發財雞北上找三個女兒。（圖／公視提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《媽的發財金》由《我的婆婆怎麼那麼可愛》團隊打造，林美秀帶著發財金北上尋女，卻與3個女兒一起捲入詐騙與家庭難題。

台灣演員林美秀、安心亞、莫允雯、嚴正嵐主演的新劇「媽的發財金」，由「我的婆婆怎麼那麼可愛」製作團隊操刀，近日同步公開前導海報與預告。劇中，林美秀飾演的單親媽媽帶著一筆「發財金」北上尋找三名女兒，原想幫女兒們翻轉人生，自己卻意外落入精心設計的詐騙 陷阱。一家人非但沒發財，還得聯手展開一場雞飛狗跳的「討錢大作戰」。

前導海報中，林美秀、安心亞母女坐擁金銀財寶，露出發財後欣喜若狂的表情。被問到如果突然暴富會怎麼花錢，林美秀笑說自己藏不住秘密，一定會忍不住跟身邊的人分享中大獎的喜訊，獎金也會優先花在家人身上，看看大家缺什麼、想要什麼，都想替他們準備好。安心亞則希望能幫媽媽買房，或乾脆把錢交給媽媽投資，笑說媽媽精明又不容易受騙，讓林美秀大讚她孝順。

安心亞劇中飾演離婚後獨自扶養兒子的菜鳥房仲，原本滿懷理想，希望幫每個人找到一個家，卻不斷遭主管、同事欺負，甚至被派去街頭發傳單。她坦言，如果現實中遇到這種職場待遇，絕對不會像角色一樣忍耐，拍攝時好幾次都差點忍不住回嘴，也藉此提醒觀眾：「我們一定都要學會好好保護自己，千萬不能只是一直忍耐！」

莫允雯則飾演想當演員卻未能如願、轉行當經紀人的二姐，與王傳一飾演的合夥人史英俊共組經紀公司，卻天天被藝人和合夥人搞得焦頭爛額。劇中還被王傳一嘲諷是「過氣女演員」，她笑說，自己在家英手機裡給史英俊的聯絡人名稱，就是一個大便表情符號，直虧對方雖然長得帥，卻實在太沒有擔當。為了詮釋經紀人角色，她也經常向自己的經紀人請教，才體會這份工作要處理的事情包山包海。

嚴正嵐飾演天生神力的小妹，平時是健身房拳擊教練，這次挑戰大量武打戲。她透露，開拍前做了不少訓練，預告中還能看到她將吳震亞過肩摔、打飛的俐落場面，不過拍攝時曾不小心真的打到對方眼睛，所幸吳震亞大方表示沒事，讓她感謝彼此的默契，才能完成角色帥氣的出場。

林美秀飾演的媽媽美滿，獨自扶養3個女兒長大，雖然滿心疼愛孩子，卻因為太愛叮嚀、難以放手，反而讓女兒們想逃離。她認為，這部戲表面上是輕鬆喜劇，卻藏著許多家庭日常會遇到的問題，希望播出後能引起觀眾共鳴。

安心亞飾演菜鳥房仲被慣老闆壓榨成悲慘社畜。（圖／公視提供）