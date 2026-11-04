陳柏霖才傳婚訊 卻爆取消紐西蘭夢幻婚禮餐廳訂位

陳柏霖的婚事受到外界矚目。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 陳柏霖與庭瑄原傳將在紐西蘭舉辦夢幻婚禮，卻被爆出已取消餐廳訂位，海外婚禮計畫疑似喊停，後續安排仍未明朗。

台灣陳柏霖 與交往14年的女友庭瑄婚事備受關注，先前傳出他不惜重金安排紐西蘭 浪漫求婚之旅，還計畫在當地舉辦一場不設預算上限的夢幻海外婚禮。沒想到近日卻傳出婚禮計畫生變，根據「鏡週刊」報導，據了解，兩人當初越洋預訂的紐西蘭餐廳，已收到陳柏霖取消訂位的通知，原本讓親友期待的小型浪漫婚禮恐怕暫時無法成行。

據悉，陳柏霖當初帶著庭瑄前往紐西蘭皇后鎮及「魔戒」（The Lord of the Rings）拍攝場景旅遊，特別安排搭乘直升機前往雪地與峽灣，在壯麗美景見證下浪漫求婚，傳出求婚成功後，兩人也開始規畫海外婚禮，希望邀請親近親友參加，打造專屬兩人的婚禮回憶。

不過，隨著時間過去，原本的婚禮安排似乎出現變化。據了解，當初已經預訂的紐西蘭餐廳接獲取消訂位通知，意味著原先規畫的婚禮形式可能暫時喊停，至於是否改期、另覓地點，或有其他安排，目前都沒有進一步消息。

庭瑄今年8月曾在社群分享與菜市場老闆娘的有趣互動，當時老闆娘看她外貌，以為她只有20多歲，得知她實際年齡已36歲後相當驚訝，還追問「結婚了沒？」庭瑄當下直接回答：「還沒。」這也是她近期少數公開談及婚姻狀態的內容。

兩人婚訊傳聞不斷，今年6月陳柏霖經紀人面對外界詢問時，曾回應：「謝謝大家祝福，有好消息會跟大家說。」