44歲朱芷瑩懷孕 夫妻性格反轉 老公施名帥焦慮失眠

朱芷瑩曝孕期變化，淡定迎接新生命。（圖／嬰兒與母親雜誌提供）

AI摘要 文章摘要整理： 朱芷瑩與施名帥結婚後經歷凍卵和試管療程，如今懷孕6個月；她性格變得平和，老公反而更焦慮，兩人也期待孩子健康有主見。

44歲金鐘視后朱芷瑩與演員老公施名帥愛情長跑多年，2023年520宣布結婚喜訊，歷經凍卵、試管療程，如願今年懷孕，如今孕期6個月，她的體重增加7公斤，近日還登上雜誌封面，分享懷孕前後的差異，坦言以前容易焦慮、個性急、控制慾強，沒想到懷孕後反而變得平靜愉悅，連自己都感到意外。

朱芷瑩透露，過去一天可以安排10件事，老公施名帥卻一天只做一件事，人到一個年紀，性格習慣很難改，她原本以為當媽媽後仍會照著自己的步調生活，沒想到懷孕後，只要太積極做某些事時，肚子就會感到緊繃，提醒她放慢腳步。「我好像沒有辦法再用以前一個人的習慣做事了，因為現在的我，是兩個人。」她笑說，若年輕時當媽媽，小孩可能會被自己罵，如今反而多了耐心與包容。

有趣的是，夫妻倆孕期性格彷彿互換，原本容易焦慮的她變得平靜，施名帥反而緊張到懷孕初期整晚睡不著，每次產檢也都陪在身邊，深怕錯過寶寶超音波畫面。目前朱芷瑩維持每周約3天運動，包括瑜伽、重訓及孕婦健身，身體狀況良好。

談到對孩子的期待，朱芷瑩笑說，自己和施名帥都比較安靜、怕吵，因此平時會播放巴哈古典樂給胎兒聽，希望孩子個性「剛剛好」，不要太活潑，也不要太憂鬱，但還是要有自己的想法，做個有底氣的小孩。至於未來誰扮黑臉、誰扮白臉，她笑說，兩人都很可能捨不得罵孩子，最後雙雙成為寵兒的白臉父母。