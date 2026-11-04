林煒掀「文藝復興運動」 成了「力抗AI短劇的男人」

林煒認為AI劇無法取代真人表演。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 林煒因舊劇在Threads翻紅，成為話題人物；他同時分享對AI影視的看法，認為AI可提升效率與降低成本，但情緒表演仍須靠真人演員。

「林煒文藝復興運動」在政治新聞夾殺中一飛沖天，熱度高到連他本人都始料未及，他在Threads上開了「lamrogerwai」，2小時瀏覽量飆破50萬，訂閱人數也奔著破萬，十分驚人，連民視、中視都特別開了24小時馬拉松播映他主演的舊劇，堪稱「力抗AI短劇的男人」！

林煒接受聯合報專訪，其實他2019年轉型投入VR，跟總經理女友Cora共同成立「MetaFace超級臉」公司，2023年進入AI長照 領域。兩人自主研發的「AI-VR長照人力培訓與能力評估平台」，正式入選經濟部中小及新創企業署年度「創新照護產品及服務名錄」。

雖然是玩AI的，但畢竟是傳統戲劇人，經過這一波舊劇文藝復興，林煒說：「這也在告訴我們不能過度使用AI，否則市場就會來教訓你」。他認為AI在畫面、光影及動作呈現上已經相當成熟，也能降低製作費用，但人物較複雜的情緒仍有不足，尤其情感表演，真人演員目前還是無可取代。

林煒坦言，自己也會看AI短劇，不過剛開始接觸時，反而覺得畫面太過完美，「光影這些都很好看，但人物的情緒都長得一樣，開心都是一樣的開心，生氣也都是一樣的。」甚至有些人物看起來像是複製出來的，少了真人表演細膩的變化。

林煒認為，AI在場面、動作及視覺效果上確實能發揮很大的作用，若能將AI製作的場景與真人演員的表演結合，讓AI負責畫面，演員負責人物情緒與細節，不僅能兼顧作品質感，也有機會大幅降低製作成本。

不過，林煒也提醒，AI並不是什麼都能取代，尤其人物情緒越複雜，越考驗演員的表演能力。他認為，這次昔日戲劇作品在Threads重新受到關注，某種程度也像是給影視從業人員的一個提醒，不能為了追求製作效率而過度依賴AI，「市場會反過來教訓你」。

這次意外翻紅，林煒也形容自己彷彿重新獲得一次機會，笑說像玩遊戲一樣，「第2條血條又充滿了。」他認為，觀眾能從作品中找到情緒出口與寄託，是演員很大的收穫。最近出門也明顯感受到變化，不時有人主動上前打招呼、稱讚他依舊帥氣，讓他哭笑不得，不過他仍強調，熱度之外，重心還是放在工作上。