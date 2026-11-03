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陳柏霖愛情長跑14年 傳「已登記結婚」經紀人急回應

記者陳穎／即時報導
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陳柏霖的婚事受到外界矚目。(本報資料照片)
陳柏霖的婚事受到外界矚目。(本報資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

陳柏霖與庭瑄交往14年，原本傳出將在紐西蘭舉辦夢幻海外婚禮，卻因餐廳取消訂位而疑似暫時喊卡，婚期與後續安排仍未明朗。

台灣男星陳柏霖與女友庭瑄愛情長跑14年，感情始終低調穩定，去年更傳出男方在紐西蘭浪漫求婚成功，原本計畫在當地舉辦小型婚禮，根據「鏡週刊」報導，近日又傳出兩人已悄悄登記結婚。不過，消息曝光後，陳柏霖經紀人則否認，表示「沒有這件事」，並強調若有好消息會再通知大家。

陳柏霖與庭瑄交往多年，兩人鮮少公開放閃，卻早已融入彼此生活。據了解，庭瑄與陳家人關係相當親近，經常陪伴陳柏霖父母及妹妹聚餐、逛街，獲得長輩認可。兩人不僅感情穩定，也長期同居，生活中既是伴侶，也是彼此事業與人生的重要支持。

先前傳出陳柏霖去年5月帶著庭瑄前往紐西蘭旅遊，特別安排直升機行程，在雪地與峽灣美景中浪漫求婚，兩人隨後規劃在當地舉辦小型婚禮。不過，近日電影圈再傳出兩人因陳柏霖兵役問題，決定將人生大事轉趨低調，甚至已經完成結婚登記，但已遭到經紀人否認。

精華 FAQ

  • 外傳兩人原本規畫在紐西蘭舉辦海外婚禮，但近日傳出當地已預訂的餐廳收到取消訂位通知，代表原先的小型浪漫婚禮可能暫時無法成行。

  • 報導指出，陳柏霖曾帶庭瑄到皇后鎮與《魔戒》拍攝場景旅遊，並搭直升機前往雪地與峽灣，在壯麗景色中浪漫求婚，之後也規畫邀請親友參加海外婚禮。

  • 庭瑄先前在社群提到自己36歲仍未婚，陳柏霖經紀人今年6月則回應謝謝大家祝福，有好消息會再告訴大家，顯示婚訊雖受關注但尚未正式證實。

紐西蘭 陳柏霖

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