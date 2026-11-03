我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布碌崙14歲少年地鐵衝浪落軌 生命垂危

不買披薩 上廁所要3元…餐廳這規定有人支持有人火大

林煒舊劇翻紅成「力抗AI短劇的男人」 直言真人表演無可取代

記者趙大智／專訪
聽新聞
test
0:00 /0:00
林煒認為AI劇無法取代真人表演。（記者王聰賢／攝影）
林煒認為AI劇無法取代真人表演。（記者王聰賢／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

林煒舊劇在Threads爆紅後再掀討論，他一方面肯定AI在製作與畫面上的優勢，另一方面強調複雜情緒與表演細節仍由真人演員無可取代。

「林煒文藝復興運動」在政治新聞夾殺中一飛沖天，熱度高到連他本人都始料未及，今晚正式Threads上開了「lamrogerwai」，2小時瀏覽量飆破50萬，訂閱人數也奔著破萬，十分驚人，連民視、中視都特別開了24小時馬拉松播映他主演的舊劇，堪稱「力抗AI短劇的男人」！

林煒今接受聯合報專訪，其實他2019年轉型投入VR，跟總經理女友Cora共同成立「MetaFace超級臉」公司，2023年進入AI長照領域。兩人自主研發的「AI-VR長照人力培訓與能力評估平台」，正式入選經濟部中小及新創企業署115年度「創新照護產品及服務名錄」。

雖然是玩AI的，但畢竟是傳統戲劇人，經過這一波舊劇文藝復興，林煒說：「這也在告訴我們不能過度使用AI，否則市場就會來教訓你」。他認為AI在畫面、光影及動作呈現上已經相當成熟，也能降低製作費用，但人物較複雜的情緒仍有不足，尤其情感表演，真人演員目前還是無可取代。

林煒坦言，自己也會看AI短劇，不過剛開始接觸時，反而覺得畫面太過完美，「光影這些都很好看，但人物的情緒都長得一樣，開心都是一樣的開心，生氣也都是一樣的。」甚至有些人物看起來像是複製出來的，少了真人表演細膩的變化。

林煒認為，AI在場面、動作及視覺效果上確實能發揮很大的作用，若能將AI製作的場景與真人演員的表演結合，讓AI負責畫面，演員負責人物情緒與細節，不僅能兼顧作品質感，也有機會大幅降低製作成本。

不過，林煒也提醒，AI並不是什麼都能取代，尤其人物情緒越複雜，越考驗演員的表演能力。他認為，這次昔日戲劇作品在Threads重新受到關注，某種程度也像是給影視從業人員的一個提醒，不能為了追求製作效率而過度依賴AI，「市場會反過來教訓你」。

這次意外翻紅，林煒也形容自己彷彿重新獲得一次機會，笑說像玩遊戲一樣，「第2條血條又充滿了。」他認為，觀眾能從作品中找到情緒出口與寄託，是演員很大的收穫。最近出門也明顯感受到變化，不時有人主動上前打招呼、稱讚他依舊帥氣，讓他哭笑不得，不過他仍強調，熱度之外，重心還是放在工作上。

林煒最近爆紅一波。（記者王聰賢／攝影）
林煒最近爆紅一波。（記者王聰賢／攝影）

57歲林煒保養有道。（記者王聰賢／攝影）
57歲林煒保養有道。（記者王聰賢／攝影）

林煒在工作室受訪。（記者王聰賢／攝影）
林煒在工作室受訪。（記者王聰賢／攝影）

精華 FAQ

  • 因為他的舊劇在Threads上意外被大量轉傳與討論，短時間內瀏覽量暴增，甚至帶動媒體開出24小時馬拉松播映，讓他成為話題焦點。

  • 他認為AI在畫面、光影、動作與製作成本上很有優勢，但人物情緒常顯得過於一致，缺少真人演員那種細膩差異，因此表演核心仍難被取代。

  • 他提醒業界不能為了效率過度依賴AI，若忽略真人表演與情感層次，市場會用反應來提醒製作方；他也希望AI與演員能互補合作。

上一則

周湯豪後台「狂流鼻血10分鐘」止不住…驚悚畫面流出

延伸閱讀

「上古許光漢」林煒根本接吻大師 聊吻戲下意識摸嘴唇

「上古許光漢」林煒根本接吻大師 聊吻戲下意識摸嘴唇
整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅

整理包／「上古許光漢」是誰？Threads考古潮 讓花系列男神林煒翻紅
林煒被讚「上古許光漢」 撲吻席曼寧尺度超大

林煒被讚「上古許光漢」 撲吻席曼寧尺度超大
編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他

編劇大讚邊佑錫 爆他太紅「已約不到」 點名下一個男神是他

熱門新聞

港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50

超人氣

更多 >
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單
卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了

卡蜜拉有傘先走一步 英王查理狼狽淋雨：褲子快長出西洋菜了
搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思

搭飛機想上廁所該「叫醒鄰座」嗎？空服員教正確做法：不用不好意思
台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實