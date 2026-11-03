蕭敬騰太狂了 「好好」殺進好萊塢HMMA 對決「魔戒」爭大獎

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）再次唱響國際。（喜鵲娛樂提供）

AI摘要 文章摘要整理： 蕭敬騰憑電視劇《除惡》主題曲〈好好〉入圍2026好萊塢媒體音樂獎，成為該獎項中唯一的華語代表，將與多部國際影集歌曲角逐大獎。

金曲歌王蕭敬騰 （老蕭）再次唱響國際！2026好萊塢 媒體音樂獎（Hollywood Music in Media Awards，簡稱HMMA）公布入圍名單，他為電視劇「除惡」獻唱的主題曲「好好」，成功入圍「最佳電視節目／迷你影集歌曲」獎項，不僅是該獎項7首入圍作品中唯一的華語歌曲，還將與「魔戒：力量之戒」、「黑袍糾察隊」、「南方四賤客」等國際知名影集的歌曲一較高下。

這次入圍可說是強敵環伺，競爭對手包括「魔戒：力量之戒」第3季由AURORA參與演唱的「Morning Shall Come」、「黑袍糾察隊」的「Raise Him Up」，以及「南方四賤客」的「We Are South America」等作品。老蕭憑藉「好好」與6首歌曲共同角逐獎項，也是英語主流歌曲中唯一的華語代表。

「好好」由孫艾藜創作，透過老蕭極具穿透力的嗓音，唱出層層堆疊的情緒，時而內斂、時而澎湃，呼應「除惡」劇中人物面對善惡抉擇時的掙扎，以及在現實考驗中仍渴望守住美好的心情。對老蕭而言，演唱影視作品主題曲，不只是展現歌唱技巧，更重要的是如何讓歌聲成為故事的延伸，帶領觀眾走進角色的內心世界。

值得一提的是，HMMA官方公布的入圍名單中，「好好」除了列出英文歌名「Well」，也特別以中文標示歌曲名稱、創作者及「蕭敬騰」姓名，讓這首華語歌曲在眾多國際影視歌曲中更具辨識度。

蕭敬騰為電視劇「除惡」獻唱的主題曲「好好」，成功入圍HMMA「最佳電視節目／迷你影集歌曲」獎項。（喜鵲娛樂提供）