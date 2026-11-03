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蕭敬騰太狂了 「好好」殺進好萊塢HMMA 對決「魔戒」爭大獎

記者許晉榮／即時報導
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金曲歌王蕭敬騰（老蕭）再次唱響國際。（喜鵲娛樂提供）
金曲歌王蕭敬騰（老蕭）再次唱響國際。（喜鵲娛樂提供）

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文章摘要整理：

蕭敬騰憑電視劇《除惡》主題曲〈好好〉入圍2026好萊塢媒體音樂獎，成為該獎項中唯一的華語代表，將與多部國際影集歌曲角逐大獎。

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）再次唱響國際！2026好萊塢媒體音樂獎（Hollywood Music in Media Awards，簡稱HMMA）公布入圍名單，他為電視劇「除惡」獻唱的主題曲「好好」，成功入圍「最佳電視節目／迷你影集歌曲」獎項，不僅是該獎項7首入圍作品中唯一的華語歌曲，還將與「魔戒：力量之戒」、「黑袍糾察隊」、「南方四賤客」等國際知名影集的歌曲一較高下。

這次入圍可說是強敵環伺，競爭對手包括「魔戒：力量之戒」第3季由AURORA參與演唱的「Morning Shall Come」、「黑袍糾察隊」的「Raise Him Up」，以及「南方四賤客」的「We Are South America」等作品。老蕭憑藉「好好」與6首歌曲共同角逐獎項，也是英語主流歌曲中唯一的華語代表。

「好好」由孫艾藜創作，透過老蕭極具穿透力的嗓音，唱出層層堆疊的情緒，時而內斂、時而澎湃，呼應「除惡」劇中人物面對善惡抉擇時的掙扎，以及在現實考驗中仍渴望守住美好的心情。對老蕭而言，演唱影視作品主題曲，不只是展現歌唱技巧，更重要的是如何讓歌聲成為故事的延伸，帶領觀眾走進角色的內心世界。

值得一提的是，HMMA官方公布的入圍名單中，「好好」除了列出英文歌名「Well」，也特別以中文標示歌曲名稱、創作者及「蕭敬騰」姓名，讓這首華語歌曲在眾多國際影視歌曲中更具辨識度。

蕭敬騰為電視劇「除惡」獻唱的主題曲「好好」，成功入圍HMMA「最佳電視節目／迷你...
蕭敬騰為電視劇「除惡」獻唱的主題曲「好好」，成功入圍HMMA「最佳電視節目／迷你影集歌曲」獎項。（喜鵲娛樂提供）

精華 FAQ

  • 他是以替電視劇《除惡》演唱的主題曲〈好好〉入圍2026好萊塢媒體音樂獎，競逐「最佳電視節目／迷你影集歌曲」獎項，展現華語作品在國際影視音樂獎上的能見度。

  • 〈好好〉是7首入圍作品中唯一的華語歌曲，HMMA官方還特別標示英文歌名Well、中文名稱、創作者與蕭敬騰姓名，使它在國際名單中更容易被辨識。

  • 它將與《魔戒：力量之戒》第3季的〈Morning Shall Come〉、《黑袍糾察隊》的〈Raise Him Up〉、《南方四賤客》的〈We Are South America〉等作品同場競爭，對手陣容相當強大。

好萊塢 蕭敬騰

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