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粉絲同婚感謝擋箭 蔡康永回應「本就該我挨」暖哭4萬人

記者李姿瑩／綜合報導
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蔡康永為了堅持理念無懼流言蜚語。(取材自臉書)
蔡康永為了堅持理念無懼流言蜚語。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

蔡康永分享自己公開同志身分與投入社會發聲的原因，並回應網友感謝時表示壓力本就該一起承擔，溫暖互動引發4萬人按讚。

蔡康永日前登上製作人王偉忠主持的廣播節目，談起多年來公開同志身分的心路歷程，也分享當年參與社會活動的原因。他坦言，當時因不滿西門町同志酒吧遭警方搜索、執法態度不當，不希望年輕一代繼續承受過去同志族群曾經歷的恐懼與委屈，因此選擇站出來發聲。

這番真誠分享引發廣大網友共鳴，至今仍不斷在網路上發酵，一名網友公開向他致謝，蔡康永也親自留言回應。

一名男網友在Threads發文，回憶自己16歲時被迫向家人出櫃的經歷。他透露，當年母親一度難以接受，甚至陷入自責情緒，所幸隨著蔡康永等同志公眾人物勇敢站出來，讓母親逐漸理解同性戀也能擁有幸福、自在的人生。如今他即將步入婚姻，回想一路走來的歷程，忍不住向蔡康永表達感謝，認為對方走在前面承受外界壓力，也替同志族群擋下許多攻擊與惡意。

對於網友的感性告白，蔡康永親自現身留言區回應：「我沒有替你擋箭，那些箭本來就是該我挨的，我只是跟大家一起分擔這些箭啦！享受新婚喔，為你們高興。」他以一貫幽默又溫柔的方式，將個人的付出歸於同志族群共同承擔的歷程，最後也不忘送上新婚祝福。

這段互動曝光後迅速引發熱烈討論，短短1小時便吸引超過4萬人按讚。不少網友留言感謝蔡康永多年來勇敢發聲，讓曾經因身分而感到孤單、受傷的人有了更多理解與支持，也有異性戀網友深受觸動，肯定他為社會帶來的正面影響力。

精華 FAQ

  • 他表示，當年看到西門町同志酒吧遭警方搜索、執法態度又不當，感到很不滿，因此決定站出來發聲，不希望年輕一代再重複承受過去同志族群的恐懼與委屈。

  • 網友分享自己16歲被迫出櫃的經歷，當時母親一度難以接受，但因為蔡康永等同志公眾人物勇敢發聲，家人才逐漸理解同性戀也能擁有幸福自在的人生。

  • 他回覆說「我沒有替你擋箭，那些箭本來就是該我挨的」，強調大家是一起分擔壓力，最後還祝福對方新婚愉快，真誠又溫柔的回應迅速引發大量共鳴。

同志 蔡康永 王偉忠

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