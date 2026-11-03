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楊麗花紀錄片票房亮眼 許秀年驚喜同框 14年前演出珍貴畫面曝光

記者陳穎／綜合報導
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紀錄片「世紀初戀 楊麗花」另一大驚喜，則是楊麗花(右)與「永遠的娘子」許秀年(左...
紀錄片「世紀初戀 楊麗花」另一大驚喜，則是楊麗花(右)與「永遠的娘子」許秀年(左)再次同框。(圖／公視提供)

AI摘要

文章摘要整理：

《世紀初戀 楊麗花》上映後票房亮眼，首周末破250萬元，並以珍貴演出畫面、許秀年同框與海外戲迷故事，喚起新舊世代對歌仔戲國寶的共同記憶。

紀錄片「世紀初戀 楊麗花」在台上映首口碑發酵，首周末票房突破250萬元(台幣，下同，約7萬6300美元)，拿下今年下半年台灣國片紀錄片首周票房冠軍。電影記錄歌仔戲國寶楊麗花從內台、廣播、電視到電影的演藝歷程，不只帶領資深戲迷重溫青春，也讓年輕世代認識這位跨越數十年的傳奇人物。新科金鐘影帝莊凱勛看完後深受感動，直言電影讓他看見「何以為師、何謂藝人」，更重新體會歌仔戲所承載的忠孝節義精神。

莊凱勛分享，自己小時候沒有趕上楊麗花年輕時「顛倒眾生」的年代，但透過紀錄片彷彿走進時光隧道，跟著楊麗花一同哭、一同笑，感受她一生的起伏與輝煌。他表示，電影除了讓觀眾更認識這位華人驕傲的國寶，也透過她的生命歷程，看見藝人的風骨與身為師者的意義，尤其歌仔戲裡那些不該被遺忘的忠孝節義，更令人感觸良多。

電影上映後也在網路上引發熱烈討論，不少觀眾分享看完後久久無法平復心情，回憶過去一家人吃飯配歌仔戲、守在電視機前等待劇情的日子，更有人形容楊麗花是「男的也電、女人也電的陰陽電」，從爺爺奶奶到爸爸媽媽，都是她的戲迷。甚至有小朋友看完電影，在影廳外唱起「身騎白馬」，還秀出歌仔戲身段，讓電影內外形成有趣呼應，也展現歌仔戲傳承的可能性。知名主持人郭子乾也出席包場活動，現場模仿總統賴清德，笑稱要請總統府包場10場，逗得全場大笑。

片中另一大亮點，是楊麗花2012年登上台北小巨蛋演出「薛丁山與樊梨花」的珍貴畫面。當年僅有兩場演出，場場爆滿，相關錄影至今未曾正式發行，讓許多無法親臨現場的戲迷引以為憾。這次楊麗花親自挑選精采片段，首度透過紀錄片在大銀幕曝光，讓當年錯過演出的觀眾有機會重溫經典，也讓新一代觀眾看見她在舞台上的風采。

此外，楊麗花與「永遠的娘子」許秀年再度同框，也是送給花迷的驚喜。兩人過去在歌仔戲舞台上合作無間，深厚默契早已成為觀眾心中的經典。製作團隊特別邀請許秀年前來拍攝，兩人一同登上國父紀念館舞台，回憶當年演出「漁孃」的點滴，重現令人懷念的搭檔情誼。

楊麗花的影響力甚至遠及海外。製作團隊循著粉絲提供的線索，前往馬來西亞外海的吉膽島，挖掘出一段至今仍讓當地居民津津樂道的追戲往事。1980年代，當地電視台沒有播出楊麗花的歌仔戲，戲迷為了一睹偶像演出，還得特地搭船出島租借錄影帶。多年過去，居民仍清楚記得當年為了追看楊麗花而奔波的日子。

紀錄片「世紀初戀 楊麗花」片中記錄楊麗花從內台、廣播、電視、電影一路走進電視黃金...
紀錄片「世紀初戀 楊麗花」片中記錄楊麗花從內台、廣播、電視、電影一路走進電視黃金時代的演藝歷程。(圖／公視提供)

精華 FAQ

  • 電影在台上映首周末票房突破250萬元，成為今年下半年台灣國片紀錄片首周票房冠軍，顯示楊麗花的號召力與歌仔戲題材仍具強大市場吸引力。

  • 莊凱勛表示，紀錄片讓他重新理解何以為師、何謂藝人，也看見楊麗花一生的起伏與輝煌，並再次體會歌仔戲所承載的忠孝節義精神。

  • 片中首度公開楊麗花2012年在台北小巨蛋演出《薛丁山與樊梨花》的珍貴片段，並安排她與許秀年同框重現舊日默契，讓許多戲迷相當感動。

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