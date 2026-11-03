我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣前主播顧安生病逝 享壽83歲 演員妻子胡錦悲痛證實

「惡血」吹哨者舒爾茲警告：AI是新巨騙的溫床

吳奇隆56歲慶生哭了 鏡頭外疑劉詩詩笑聲 婚變傳聞再掀議

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
吳奇隆歡度56歲生日，感動落淚。(視頻截圖)
吳奇隆歡度56歲生日，感動落淚。(視頻截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

吳奇隆56歲慶生影片感動落淚，內容回顧他從夜市打工到小虎隊走紅的歷程，鏡頭外疑似劉詩詩笑聲也讓婚變傳聞再度引發討論。

吳奇隆日前迎來56歲生日，工作團隊特別準備驚喜，不僅製作專屬動畫回顧他的演藝人生，還安排親友錄製祝福影片，沒想到他看到一半竟忍不住紅了眼眶，最後感動落淚。慶生影片曝光後，除了勾起粉絲對小虎隊時期的青春回憶，也有網友注意到鏡頭外疑似傳出妻子劉詩詩的笑聲，讓兩人多年來屢傳婚變的話題再度浮上檯面。

這支名為「人生縮影」的動畫短片，從吳奇隆早年在夜市擺攤打工的經歷、小虎隊時期暴紅，到單飛後投入高強度工作、演出多部經典作品，一路回顧他的演藝歷程，並搭配「紅蜻蜓」、「祝你一路順風」等代表歌曲。吳奇隆原本以為只是一般錄影，還開玩笑說：「不要看老東西。」沒想到隨著畫面播出，親友祝福及小虎隊懷舊片段接連出現，讓他逐漸紅了眼眶，最後忍不住落淚，難得展現感性一面。

不過，影片另一個意外焦點，是有網友聽見鏡頭外疑似傳出熟悉的女性笑聲，猜測聲音來自劉詩詩。由於兩人結婚多年，期間不時傳出婚變消息，這段聲音隨即引發討論，有人留言：「不用刻意出鏡，這笑聲就是對婚變最好的回應」、「這兩個人絕不會分開，只是一直很低調」，也有粉絲希望夫妻倆能一直幸福。

但也有網友認為，單憑短短一段笑聲，難以確認發聲者身分，不宜過度解讀。吳奇隆與劉詩詩2015年結婚，婚後育有一子，近年鮮少公開談論家庭生活，卻屢次成為婚變傳聞主角，甚至曾傳出兩人將分割8億元財產。2026年5月，網路又流傳兩人已辦理「書面離婚」，中國狗仔劉大錘當時曾拍攝影片出面澄清，否認相關說法。

面對外界不斷揣測，吳奇隆母親過去曾多次出面表示夫妻倆「都好好的」，劉詩詩方面也曾透過發函澄清。兩人平時作風低調，鮮少主動回應私生活，過去一家三口外出及出遊的畫面偶爾曝光，吳奇隆公開露面時，也曾被粉絲注意到左手無名指仍戴著婚戒。

精華 FAQ

  • 工作團隊特別製作回顧動畫，並安排親友錄製祝福影片，從他早年的打工經歷一路講到成名過程，讓他在觀看時逐漸紅了眼眶，最後忍不住感動落淚。

  • 影片從吳奇隆在夜市擺攤、小虎隊暴紅，到單飛後投入高強度工作與經典作品，並搭配紅蜻蜓、祝你一路順風等歌曲，完整呈現他的演藝人生。

  • 因為有網友聽見鏡頭外疑似傳出女性笑聲，猜測來自劉詩詩，便聯想到兩人長年婚變傳聞。不過也有人認為僅憑笑聲無法確認身分，不應過度解讀。

劉詩詩 吳奇隆

上一則

「信差合唱團」4闖葛萊美 創始團員東尼布塔拉87歲離世

下一則

鄧紫棋微電影MV 與魏大勛上演虐心戀

延伸閱讀

婚變傳聞不斷 孫芸芸親揭與廖鎮漢現況「給年輕人放閃」

婚變傳聞不斷 孫芸芸親揭與廖鎮漢現況「給年輕人放閃」
劉松仁怒斥6大傳聞 否認太太是人妖、澄清沒暗戀趙雅芝

劉松仁怒斥6大傳聞 否認太太是人妖、澄清沒暗戀趙雅芝

李小冉首認離婚 卻被曝「內幕」 怒罵行銷號：見不得人嗎

李小冉首認離婚 卻被曝「內幕」 怒罵行銷號：見不得人嗎
井柏然、劉雯傳分手？ 她手機收藏夾竟全是他 30分鐘後火速關閉

井柏然、劉雯傳分手？ 她手機收藏夾竟全是他 30分鐘後火速關閉

熱門新聞

「千里江山圖」劇組張若昀、劉詩詩、關曉彤「內娛劉關張」壓軸走紅毯。（取材自微博）

劉詩詩、關曉彤、張若昀合體走紅毯 劉學義忙著躲鏡頭

2026-11-01 01:32
港星李菁曾有「娃娃影后」封號。（取材自微博）

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

2026-11-02 21:22
男星張書豪因工作忙碌請求父親支援照顧與歐陽妮妮的孩子「睦睦」。 圖／翻攝自IG@bryanchang1988

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

2026-11-02 13:53
美國女星席德妮史威尼。(路透)

首位非裔龐德女郎崔娜帕克斯 力推席德妮史威尼接班007女主

2026-11-01 22:00
胡歌被捕獲參加女兒幼稚園的拔河活動。（取材自微博）

捕獲野生胡歌 幼兒園「最帥爸爸」陪女兒拔河 穿家長背心零明星架子

2026-11-01 18:50
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14

超人氣

更多 >
佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難

佛州墜機9死 德州科技富豪全家罹難
香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片

香港「娃娃影后」李菁好賭癌逝 淪公寓腐屍 曾拍邵氏50多片
張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」

張書豪曬父親神級育兒 帶孫2周「日夜陪伴不碰手機」
哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄

哈佛法學院翻轉高中輟學人生 朱欽文豪捐3140萬創紀錄
多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單

多人聚餐分小桌吃飯 仍加收18%小費 客拒付被列黑名單