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陳冲「金鳳娜」演技惹淚崩 60歲婦揭童年家暴陰影 全場鼻酸

記者陳穎／綜合報導
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陳冲在「消失的金鳳娜」親自唱跳，上映後引發不少觀眾共鳴。(圖／大昇影業提供)
陳冲在「消失的金鳳娜」親自唱跳，上映後引發不少觀眾共鳴。(圖／大昇影業提供)

AI摘要

文章摘要整理：

陳冲主演《消失的金鳳娜》上映後引發淚崩迴響，片中安養院與女性困境情節，喚起觀眾對家暴、照護與親情傷痕的回憶。

金馬影后陳冲主演的驚悚電影「消失的金鳳娜」，上映後引發不少觀眾共鳴，甚至有人在戲院哭到無法平復情緒。片中描繪安養院驚悚內幕與女性生存困境，不只讓一名60歲女性想起童年遭受家暴的陰影，一名赴台20年的外籍看護也因熟悉照護現場的情境，看完後一路哭到映後座談，演員陽靚見狀上前關心，並給了她一個大大的擁抱。

「消失的金鳳娜」由謝庭菡執導，陳冲領銜主演，金曲天后A-Lin深情獻唱主題曲「寶貝愛人」，電影在台上映後，陸續收到觀眾分享觀影感受。陳冲曾形容這是自己從影以來演過「最撕心裂肺的電影之一」，不少觀眾也對她的演技印象深刻，片中以老人生死作為賭注的安養院情節，更讓人看得震驚又不寒而慄。

一名到台灣20年的外籍看護，平時工作就是照顧長者，這次首度和兒子一起進戲院看電影，沒想到看見片中安養院發生的驚悚事件，既熟悉又害怕。她感嘆，希望現實生活中不要真的發生這樣的事，也因為自己同樣身為母親，對金鳳娜的遭遇格外心疼，哽咽表示：「金鳳娜真的很棒，一個女生很堅強，她的日子也過得沒有很好，都是一個女生……」

陽靚在現場聽她分享心情，得知對方因電影聯想到女性在生活中的處境，數度哽咽，當場上前給她一個擁抱，場面令人動容。

導演謝庭菡也分享，曾有觀眾看完電影後想起已離世的母親。這名觀眾透露，過去和母親的關係並不好，但看完電影後，似乎更能理解母親從前的一些行為，也逐漸放下心中的結。謝庭菡表示，母女之間有時最令人難受的，就是累積太多傷害，有些歉意和委屈始終沒能說出口。若電影能陪伴觀眾重新看待過去，讓心裡的結慢慢鬆開，對她而言就是珍貴的回應。

她也希望觀眾看完電影後，若想起某個人或一句始終沒說出口的話，不妨把握時間告訴對方，「我們總以為還有以後，但有些話，別等到來不及才想說。」

片中劉奕兒飾演的女兒小寶，也讓不少觀眾回想起自己的童年。一名即將60歲的女性分享，自己小時候曾遭遇父親家暴，母親為了保護4個孩子，只要聽到丈夫在哪裡喝酒，就趕緊把孩子藏到別人家，自己卻被打得鼻青臉腫。直到兄弟長大後開始反抗，家暴才逐漸停止，但她坦言，母女關係留下的傷痕至今仍難以平復。

另一名男性則想起母親曾為了保護孩子，獨自擋在衣櫃前，不讓父親傷害自己。他表示，父親過去有家暴行為，但母親始終守護著孩子，看完電影後更加珍惜母親，也重新理解親情中難以言喻的力量。「消失的金鳳娜」在台上映中。

「消失的金鳳娜」導演謝庭菡（右起）、劉奕兒、陽靚、喜翔、監製高瑞陽分享拍片心得。...
「消失的金鳳娜」導演謝庭菡（右起）、劉奕兒、陽靚、喜翔、監製高瑞陽分享拍片心得。(圖／高雄電影節提供)

精華 FAQ

  • 電影上映後引發強烈共鳴，許多觀眾在戲院哭到無法平復，尤其對安養院驚悚情節與女性處境印象深刻，甚至有人映後仍情緒激動，分享自身經歷。

  • 她平時就是照顧長者，看到片中安養院的驚悚事件感到既熟悉又害怕，並因自己也是母親，對金鳳娜的遭遇特別心疼，因此一路哽咽到映後。

  • 她希望觀眾看完後若想起重要的人或沒說出口的話，就及早表達，不要等到來不及才後悔；也盼電影能陪伴觀眾重新理解過去、慢慢放下心中的結。

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