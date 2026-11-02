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小S問新生代比較差的演員？霍建華急甩鍋林心如

記者林怡秀／即時報導
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「小姐不熙娣」最新一集邀來重量級大來賓蔡凡熙（左起）、詹子萱、楊謹華、霍建華宣傳...
「小姐不熙娣」最新一集邀來重量級大來賓蔡凡熙（左起）、詹子萱、楊謹華、霍建華宣傳全新影集「急診室的奇蹟」。(圖／東森綜合台提供)

AI摘要

文章摘要整理：

霍建華暌違近10年上談話節目，與小S妙語交鋒，面對新生代演員提問時還幽默把話題甩給林心如，並分享自己愛唱歌、寵女兒的私下模樣。

小S（徐熙娣）主持的節目「小姐不熙娣」最新一集特別邀請到重量級大來賓霍建華、楊謹華、詹子萱、蔡凡熙，時隔將近10年未上談話性節目的霍建華，在小S的犀利追問下，霍建華透露，若沒有劇作宣傳，基本上極少公開露面。小S好奇追問：「那這次為什麼會願意來？」霍建華大方表明：「因為這是妳的節目。」讓小S受寵若驚。

談到新戲合作，霍建華表示與楊謹華已將近20年未曾同台，當初接到邀約一聽到有楊謹華便二話不說答應接演，同時也想認識優秀的新生代演員蔡凡熙與詹子萱。小S隨即發揮毒舌本色追問：「那在你心目中，新生代比較差的是誰？」頓時讓霍建華語塞。小S打趣說因為他老婆（林心如）現在是名製作人，私下肯定會跟老婆吐槽，霍建華連忙心急澄清，更開玩笑甩鍋：「都是老婆跟我說比較多！」爆笑反應笑翻全場。

被問及私下是否是個難搞的人？霍建華坦言自己其實很健談，只是希望觀眾能專注於他的影視角色，私下保留一點隱私。小S當場大喊：「為什麼？我認識你私下的一面，就是一個很可愛又愛唱歌的小男孩！」更爆料霍建華是演藝圈隱藏版的「霸麥王」，只要喝到眼眶發紅，就知道他要開唱了，而且一拿到麥克風就永遠拔不走。楊謹華也加碼爆料，有次拍攝殺青聚會大家去唱歌打麻將，結果霍建華只唱了2、3首就放下麥克風，理由竟是「沒有觀眾我唱不起來」，可愛性格再次笑翻眾人。

此外，小S也好奇霍建華在女兒面前是否也是「女兒控」？霍建華甜蜜承認自己把女兒當「小女友」寵愛，偶爾還會戴墨鏡耍帥問女兒：「爸爸這樣像不像明星？」沒想到女兒卻冷淡不理睬。霍建華分析笑說，女兒其實是嘴硬，因為平時接送她上下學時，每當路人或家長誇讚爸爸很帥時，女兒的手就會默默、慢慢地跟他的手牽起來，讓小S笑喊：「越來越得意，所以是一個勢利眼的女兒耶！」

精華 FAQ

  • 霍建華表示，自己平常若沒有劇作宣傳幾乎不公開露面，但這次會來，最主要的原因就是「因為這是妳的節目」，顯示他對小S相當捧場。

  • 小S突然追問他心中誰是新生代較差的演員，讓霍建華一度語塞。小S又把林心如拉進話題，他隨即急忙澄清，還開玩笑說「都是老婆跟我說比較多！」

  • 霍建華坦言自己其實很健談，也愛唱歌，只是希望觀眾多關注作品。他還甜蜜說把女兒當小女友寵，甚至愛逗女兒誇他帥，結果常被冷回應，場面相當可愛。

小S 林心如

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