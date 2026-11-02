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蔣萬安身高被酸灌水 主播曬合照當體證 霸氣反擊：能力無關身高

記者陳穎／即時報導
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蕭彤雯公開和蔣萬安的合照，證實他的身高沒灌水。（取材自蕭彤雯臉書）
蕭彤雯公開和蔣萬安的合照，證實他的身高沒灌水。（取材自蕭彤雯臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

針對蔣萬安身高遭質疑灌水，前主播蕭彤雯以合照比對後認為官方176公分合理，並直言政治人物真正該被檢視的是施政與溝通能力。

台北市長蔣萬安身高近期意外成為網路話題，甚至傳出實際身高只有169公分，引發網友熱議。前主播蕭彤雯聽聞後也感到驚訝，乾脆翻出過去與蔣萬安、桃園市長張善政及立委謝龍介的合照，親自化身「人體比例尺」比對，認為蔣萬安確實符合官方公布的176公分，沒有灌水。她也忍不住開轟，政治人物的身高與施政能力根本無關，拿外表條件當作攻擊焦點，實在沒有必要。

蕭彤雯在臉書發文表示，自己身高152公分，平時為了鏡頭前的畫面比例與氣勢，工作時通常會穿上7至8公分，甚至更高的高跟鞋。她翻出2022年專訪時與幾位政治人物的合照，透過彼此身形比例觀察，認為張善政、謝龍介的身高確實約在180公分上下，而蔣萬安官方公布的裸足176公分也相當合理。

她進一步解釋，視覺身高不完全取決於實際數字，還與上下身比例有關。若上身較短、腿部比例較長，穿搭後容易顯得高挑；反之，上身較長的人在視覺上就比較吃虧，因此不能單憑照片中的相對高度，就認定有人刻意灌水。

對於近期網友嘲諷政治人物穿增高鞋墊，蕭彤雯直言無法理解。她以自己工作時穿高跟鞋為例，認為這只是個人選擇與工作需求，「我不覺得這樣丟臉，這也不該是重點，我更不需要為此昭告天下」。她強調，選民真正應該關心的是施政效率、政策規劃及溝通能力，而不是身高或穿了什麼鞋子。

蕭彤雯也指出，除了空服員、儀隊等少數對身高有特定要求的職業，多數工作包括市長、總統在內，根本不會因為身高受到限制。對於部分網友揚言取消追蹤，她也直接回應：「雖然我也是滿頭問號，但你就退吧。」

精華 FAQ

  • 因網路上流傳他實際身高可能只有169公分，與官方公布的176公分差距引發熱議，甚至被質疑有灌水情況，讓身高意外成為話題焦點。

  • 她翻出2022年訪問時與蔣萬安、張善政、謝龍介的合照，依身形比例與自己穿高跟鞋的經驗判斷，認為蔣萬安約176公分相當合理。

  • 她認為身高與施政能力無關，選民更該關心政策、效率和溝通，而不是外表條件或是否穿增高鞋墊，並對退追蹤者直接表示尊重其選擇。

張善政 蔣萬安

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