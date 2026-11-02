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Selina神隱8個月現身 合體S.H.E慶祝45歲 近況曝光

記者梅衍儂／綜合報導
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S.H.E合體為Selina(中)慶生。(取材自臉書)
S.H.E合體為Selina(中)慶生。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

Selina在45歲生日公開近照，與S.H.E姐妹、家人及伴侶兒子同慶，睽違8個月再度更新近況，展現滿滿幸福感。

台灣女星Selina(任家萱)日前迎來45歲生日，特別在社群平台曬出多張精心打扮的慶生美照，她感性寫下：「今天是我45歲生日，精心地妝扮自己，迎接氣球驚喜，被六個蛋糕包圍，把氣球布置變成行動布置(笑)，一切就如我想像的美好！」好姐妹Ella和Hebe排開行程陪她過生日，3人緊緊相擁，笑得超燦爛。

Selina和伴侶小徐有了兒子「小腰果」後，生活重心都放在家庭生活，近來鮮少在社群po文分享近況，粉絲偶爾在路人偶遇她的照片中能窺見她的幸福模樣。這次生日發文，是她相隔8個月來首度主動曬出自己的照片。

她也發揮幽默巧思，直呼「45=是我」，表示自己非常喜歡這個專屬的數字密碼，並向廣大粉絲與好友送上「祝福你我每天都快樂」的願望，她說能與最愛的家人和姐妹們一起度過，就是最完美的生日禮物。

除了好姐妹，Selina也po出與爸媽、妹妹以及小徐和兒子的全家福合照，幸福的表情感染粉絲；另外丫頭(詹子晴)率先也在社群平台曬出兩人合照，送上生日祝福，寫道：「每次要想送Selina 姐姐什麼真的覺得很難，我希望姐姐永遠快樂盛開，永遠被愛，永遠閃閃發光。」

Selina分享全家幸福合照。(取材自臉書)
Selina分享全家幸福合照。(取材自臉書)

精華 FAQ

  • 因為她迎來45歲生日，特地拍攝慶生美照並發文感謝家人與好友陪伴，這也是她相隔8個月來首度主動曬出自己的照片。

  • Ella和Hebe特地排開行程到場，另外她也分享與爸媽、妹妹、小徐及兒子的全家福，顯示生日是在親友包圍下溫馨度過。

  • 她以幽默方式寫下「45=是我」，表示很喜歡這個數字密碼，也祝福自己和大家每天快樂，並認為能和最愛的人一起過生日就是最好的禮物。

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