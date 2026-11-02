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林心如首挑戰大尺度題材 自招親密戲「年輕10歲也不敢演」

記者林怡秀／綜合報導
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林心如近年持續以演員、製作人雙重身分拓展創作版圖。(圖 ／TVBS提供)
林心如近年持續以演員、製作人雙重身分拓展創作版圖。(圖 ／TVBS提供)

AI摘要

文章摘要整理：

林心如推出新戲《有愛我們床上談》，首度挑戰大尺度親密題材，並透過親密指導與溝通機制保障拍攝安全，同時分享自己對感情與幸福的價值觀。

台灣藝人林心如受邀擔任「女人我最大」11月數位封面人物，近年持續以演員、製作人雙重身分拓展創作版圖的她，這次推出新戲TVBS Originals「有愛我們床上談」，將鏡頭聚焦現代男女的情感與親密關係。談到演員為詮釋劇中大尺度情節所做的準備與付出，她也忍不住佩服地說：「如果我今天沒有結婚，然後再年輕個10歲，我敢不敢接受這樣的角色？我不敢欸！」

拍攝期間，林心如分享「有愛我們床上談」的創作初衷，期望透過戲劇呈現不同世代的愛情觀。親密關係雖是現代生活中並不陌生的議題，卻常因難以啟齒而被避而不談，因此她希望藉由劇中角色的經歷，引導觀眾重新思考情感與欲望的界線。

這次製作也讓她嘗試跳脫過往熟悉的創作路線，挑戰不同以往的題材。她表示：「不要去複製自己走過的路，希望有更多創新、更多不一樣的可能。」

過去製作的「華燈初上」、「有生之年」獲得迴響，也讓外界對林心如的新作更加期待。不過，她不願受限於過往成績，認為作品不一定都要追求大規模製作，單純的故事同樣能打動觀眾。面對「有愛我們床上談」的親密戲，身為演員出身的製作人，她格外重視劇中相關拍攝安排，特別聘請親密指導，透過事前溝通、排練與現場陪同，確保拍攝過程充分尊重演員的意願與界線。

從戲劇延伸至現實生活，林心如也有自己的感情原則。她認為，年輕時多一些不同的體驗並非壞事，但仍要守住不傷害他人、不破壞別人家庭的底線。比起遵循既定規則，更重要的是了解自己想要什麼，並為選擇負責。談到外界眼中的幸福人生，她直言：「幸福，我覺得是知足。」比起和別人比較，更在意如何過好自己的生活，也相信投資自己不會錯，持續學習、累積知識，才能讓人生更加充實。

精華 FAQ

  • 她的新戲《有愛我們床上談》聚焦現代男女的情感與親密關係，是她首度挑戰大尺度題材。她也坦言，若自己未婚且年輕10歲，可能仍不敢接演這類角色。

  • 林心如希望透過劇中角色，呈現不同世代對愛情與親密關係的看法，並讓觀眾重新思考情感與欲望的界線。她認為這些議題常被避談，卻與現代生活密切相關。

  • 她特別聘請親密指導，透過事前溝通、排練與現場陪同來安排拍攝，確保每位演員都能在充分尊重意願與界線的情況下完成演出，兼顧專業與安全。

林心如

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