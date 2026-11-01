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婚變傳聞不斷 孫芸芸親揭與廖鎮漢現況「給年輕人放閃」

記者陳穎／即時報導
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微風集團董事長廖鎮漢（左）與太太孫芸芸過去曾一起出席微風集團尾牙。（本報資料照片...
微風集團董事長廖鎮漢（左）與太太孫芸芸過去曾一起出席微風集團尾牙。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

孫芸芸親自澄清與廖鎮漢婚姻未變，夫妻因人生階段與居住地不同而減少放閃，近期更以家庭與陪伴女兒、孫女為重。

微風集團董事長廖鎮漢與「第一名媛」孫芸芸結婚27年，婚變傳聞始終沒有停過。近年孫芸芸鮮少在台灣公開露面，經常分享澳洲生活，廖鎮漢也減少公開活動，夫妻長時間分處台灣、澳洲兩地，時尚圈再度傳出婚姻生變。不過，孫芸芸親自向「鏡週刊」透露，自己仍以家庭為重，生活並沒有改變，強調夫妻感情依舊，只是人生階段不同，現在不再刻意放閃。

今年3月，微風集團千金廖思惟在澳洲產女，為時尚豪門迎來新成員。孫芸芸特地飛往澳洲陪伴女兒、協助照顧孫女，升格外婆後也將更多時間留給家庭。面對多年來不斷傳出的婚變消息，她表示，夫妻結婚27年來，每隔幾年就會出現類似報導，次數多到兩人已經不想再回應。

過去孫芸芸經常在社群上與廖鎮漢放閃，如今相關畫面明顯減少，她也解釋是人生階段轉變：「現在和老公還是會一起出席一些場合，只是現在身分轉變成董事長夫人了，放閃的事情交給年輕人去做就好。」至於女兒未婚生女，她態度相當開明，認為孩子成年了，應該尊重他們的選擇，也以正面態度面對。

至於近來同樣鮮少公開露面的廖鎮漢，今年5月曾出現在女兒廖思惟的社群照片中。當時他人在澳洲街頭陪女兒散步，父女倆並肩而行，穿著輕鬆休閒，與過去西裝筆挺的企業家形象形成反差。據了解，照片由孫芸芸掌鏡，當時夫妻倆飛往澳洲替女兒慶生，記錄下這段家庭時光。

有友人向「鏡週刊」透露，曾詢問廖鎮漢為何鮮少出席公開活動，得到的答案是「都在陪小孩」。不過，他平時仍會前往公司與主管開會，持續掌握集團營運。至於孫芸芸，近來雖然經常待在澳洲，也不時分享享受黃金海岸陽光的生活點滴，但她已親自說明夫妻關係並未改變，外界流傳多年的婚變傳聞，至少目前仍未獲得任何當事人證實。

精華 FAQ

  • 她表示夫妻結婚27年，婚變消息每隔幾年就會出現一次，兩人已經不想再特別回應，並強調目前家庭生活沒有改變，夫妻感情依舊，只是現在不再刻意公開放閃。

  • 報導指出，兩人長時間分處台灣與澳洲兩地，加上孫芸芸人生階段轉變、重心更偏向家庭，因此公開活動與社群放閃都明顯減少，但仍會一起出席部分場合。

  • 她對女兒的選擇態度開明，認為孩子已經成年，應該尊重他們自己的決定。她也表示自己目前把更多時間留給家庭，陪女兒在澳洲照顧孫女。

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