最瘋狂的董事長 賈永婕萬聖節攜夫嬉鬧台北101扮「魅影」
台北101董事長賈永婕萬聖節與丈夫變裝《歌劇魅影》，在101購物中心搭電扶梯演出划船橋段，另因披彩虹旗力挺同志遊行再受關注。
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台北101董事長賈永婕萬聖節與丈夫變裝《歌劇魅影》，在101購物中心搭電扶梯演出划船橋段，另因披彩虹旗力挺同志遊行再受關注。
台北101董事長賈永婕今年萬聖節玩出新花樣！她與丈夫王兆杰扮成音樂劇「歌劇魅影」中的魅影與克莉絲汀，還將經典地下湖划船場景搬到台北101購物中心，兩人在電扶梯上「划船」移動，逗趣畫面引來民眾拍攝分享，賈永婕更自封「最瘋狂的董事長」。
綜合媒體報導，賈永婕與王兆杰不只換上角色服裝，還親手製作一艘簡易黑色小船。王兆杰以吊帶背著小船，模仿魅影帶著克莉絲汀穿越巴黎歌劇院地下湖的經典情節。兩人先在家中排練，玩得滿身大汗，負責拍攝的兒子則一邊錄影、一邊露出無奈表情。
玩興未減的夫妻倆隨後走出家門，直接把表演搬進台北101購物中心，利用電扶梯製造小船前進的效果。不少逛街民眾認出兩人，紛紛拿起手機拍下這場突襲式演出，影片也在Threads流傳。賈永婕隨後發文拉票，笑說：「如果要選最瘋狂的董事長，拜託拜託要投給我喔！」
除了萬聖節變裝，賈永婕近期也因挺同志活動受到關注。第24屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，她前一晚發文徵求大型彩虹旗，短短時間便獲得熱心民眾響應。布商打烊後重新開門，3名裁縫師加班趕工至午夜，將不同材質、相近色系的布料拼接成巨幅彩虹旗，並於凌晨12時30分送抵賈永婕家中。
賈永婕將彩虹旗披在身上走進台北101大廳，並以不同布料象徵不同個體因愛而相聚。從萬聖節搞怪變裝到披彩虹旗挺同志，她以高調、直接的行動展現個人風格。
她與丈夫王兆杰分別扮成《歌劇魅影》的魅影與克莉絲汀，還親手做出黑色小船，重現兩人在巴黎歌劇院地下湖划船的經典橋段，成為萬聖節焦點。 夫妻倆直接在台北101購物中心以電扶梯模擬小船前進，逛街民眾認出後紛紛拿手機拍攝，影片也在Threads流傳，賈永婕更自稱是「最瘋狂的董事長」。 她在台灣同志遊行前夕發文徵求大型彩虹旗，獲得民眾與布商連夜協助，裁縫師趕工至午夜完成，最後她披著彩虹旗走進台北101大廳表達支持。
精華 FAQ
她與丈夫王兆杰分別扮成《歌劇魅影》的魅影與克莉絲汀，還親手做出黑色小船，重現兩人在巴黎歌劇院地下湖划船的經典橋段，成為萬聖節焦點。
夫妻倆直接在台北101購物中心以電扶梯模擬小船前進，逛街民眾認出後紛紛拿手機拍攝，影片也在Threads流傳，賈永婕更自稱是「最瘋狂的董事長」。
她在台灣同志遊行前夕發文徵求大型彩虹旗，獲得民眾與布商連夜協助，裁縫師趕工至午夜完成，最後她披著彩虹旗走進台北101大廳表達支持。
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