最瘋狂的董事長 賈永婕萬聖節攜夫嬉鬧台北101扮「魅影」

台北101董事長賈永婕(前)與老公王兆杰變身成「歌劇魅影」中的主角。(取材自Instagram)

AI摘要 文章摘要整理： 台北101董事長賈永婕萬聖節與丈夫變裝《歌劇魅影》，在101購物中心搭電扶梯演出划船橋段，另因披彩虹旗力挺同志遊行再受關注。

台北101 董事長賈永婕 今年萬聖節 玩出新花樣！她與丈夫王兆杰扮成音樂劇「歌劇魅影」中的魅影與克莉絲汀，還將經典地下湖划船場景搬到台北101購物中心，兩人在電扶梯上「划船」移動，逗趣畫面引來民眾拍攝分享，賈永婕更自封「最瘋狂的董事長」。

綜合媒體報導，賈永婕與王兆杰不只換上角色服裝，還親手製作一艘簡易黑色小船。王兆杰以吊帶背著小船，模仿魅影帶著克莉絲汀穿越巴黎歌劇院地下湖的經典情節。兩人先在家中排練，玩得滿身大汗，負責拍攝的兒子則一邊錄影、一邊露出無奈表情。

玩興未減的夫妻倆隨後走出家門，直接把表演搬進台北101購物中心，利用電扶梯製造小船前進的效果。不少逛街民眾認出兩人，紛紛拿起手機拍下這場突襲式演出，影片也在Threads流傳。賈永婕隨後發文拉票，笑說：「如果要選最瘋狂的董事長，拜託拜託要投給我喔！」

除了萬聖節變裝，賈永婕近期也因挺同志活動受到關注。第24屆台灣同志遊行10月31日在台北市政府前廣場登場，她前一晚發文徵求大型彩虹旗，短短時間便獲得熱心民眾響應。布商打烊後重新開門，3名裁縫師加班趕工至午夜，將不同材質、相近色系的布料拼接成巨幅彩虹旗，並於凌晨12時30分送抵賈永婕家中。

賈永婕將彩虹旗披在身上走進台北101大廳，並以不同布料象徵不同個體因愛而相聚。從萬聖節搞怪變裝到披彩虹旗挺同志，她以高調、直接的行動展現個人風格。

台北101董事長賈永婕與老公王兆杰也變身成「歌劇魅影」中的兩位主角，還把經典橋段搬到101的電扶梯上。(取材自Instagram)