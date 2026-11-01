轉發王偉忠訪蔣萬安 陳鴻開轟：為老不尊老不正經
陳鴻轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦相關內容並猛烈開轟，引發聯想；同時他主持的節目《縱谷食光》也拿下2026年美國繆思創意獎金獎。
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陳鴻轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦相關內容並猛烈開轟，引發聯想；同時他主持的節目《縱谷食光》也拿下2026年美國繆思創意獎金獎。
台灣藝人陳鴻常在臉書分享生活點滴，同時也很關心時事，他日前轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦的新聞截圖，直接痛罵「唯恐天下不亂的嘴臉，為老不尊老不正經」，雖未直接點名，仍引發不少聯想。
陳鴻在臉書轉發一篇王偉忠訪問蔣萬安夫婦的評論文章，文章提及王偉忠頻頻打斷蔣萬安發言，訪問中蔣萬安向王偉忠客氣表示要向王偉忠學習，王偉忠露出不屑表情回「狗屁」，對於這段訪問，陳鴻直接開轟：「請記得這張沒有舞台後，唯恐天下不亂的嘴臉，為老不尊老不正經，不值得尊重，油到不行的老江湖犢子。」
陳鴻在留言區補充：「沒有真理公義只有自我感覺良好的公主病時代，媒體人淪落為有錢就幹，簡直就是跟上海人說的笑貧不笑娼人間失格。」砲火相當猛烈。
此外，陳鴻主持的影音節目「縱谷食光」傳捷報，節目首集「從空中看見最美縱谷」榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）「影音類-觀光旅遊」金獎肯定。陳鴻搭乘輕航機，從高空俯瞰花東縱谷，鏡頭穿梭於中央山脈與海岸山脈之間，將花東縱谷的豐富地景與人文風貌帶向國際舞台，展現縱谷觀光的多元魅力。
因他轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦的新聞截圖，並引用評論內容，認為王偉忠在訪談中的態度與發言方式太過刻薄，因此直接發文開轟。 他直指對方是「為老不尊老不正經」，還形容其是「唯恐天下不亂的嘴臉」與「油到不行的老江湖」，語氣相當尖銳，砲火十分猛烈。 陳鴻主持的影音節目《縱谷食光》首集獲得2026年美國繆思創意獎「影音類-觀光旅遊」金獎，內容以高空視角呈現花東縱谷之美。
精華 FAQ
因他轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦的新聞截圖，並引用評論內容，認為王偉忠在訪談中的態度與發言方式太過刻薄，因此直接發文開轟。
他直指對方是「為老不尊老不正經」，還形容其是「唯恐天下不亂的嘴臉」與「油到不行的老江湖」，語氣相當尖銳，砲火十分猛烈。
陳鴻主持的影音節目《縱谷食光》首集獲得2026年美國繆思創意獎「影音類-觀光旅遊」金獎，內容以高空視角呈現花東縱谷之美。
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