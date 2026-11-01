轉發王偉忠訪蔣萬安 陳鴻開轟：為老不尊老不正經

王偉忠（左）日前訪問蔣萬安夫婦。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 陳鴻轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦相關內容並猛烈開轟，引發聯想；同時他主持的節目《縱谷食光》也拿下2026年美國繆思創意獎金獎。

台灣藝人陳鴻常在臉書分享生活點滴，同時也很關心時事，他日前轉發王偉忠 專訪蔣萬安 夫婦的新聞截圖，直接痛罵「唯恐天下不亂的嘴臉，為老不尊老不正經」，雖未直接點名，仍引發不少聯想。

陳鴻在臉書轉發一篇王偉忠訪問蔣萬安夫婦的評論文章，文章提及王偉忠頻頻打斷蔣萬安發言，訪問中蔣萬安向王偉忠客氣表示要向王偉忠學習，王偉忠露出不屑表情回「狗屁」，對於這段訪問，陳鴻直接開轟：「請記得這張沒有舞台後，唯恐天下不亂的嘴臉，為老不尊老不正經，不值得尊重，油到不行的老江湖犢子。」

陳鴻在留言區補充：「沒有真理公義只有自我感覺良好的公主病時代，媒體人淪落為有錢就幹，簡直就是跟上海人說的笑貧不笑娼人間失格。」砲火相當猛烈。

此外，陳鴻主持的影音節目「縱谷食光」傳捷報，節目首集「從空中看見最美縱谷」榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）「影音類-觀光 旅遊」金獎肯定。陳鴻搭乘輕航機，從高空俯瞰花東縱谷，鏡頭穿梭於中央山脈與海岸山脈之間，將花東縱谷的豐富地景與人文風貌帶向國際舞台，展現縱谷觀光的多元魅力。

陳鴻拍攝「縱谷食光」期間嘗試搭乘輕航機。(圖／陳鴻提供)