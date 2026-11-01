我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

惠特尼山死亡的男子 被確認是灣區49歲華裔男

華男提前續駕照 竟被告知已失效半年 DMV這話讓他傻眼

轉發王偉忠訪蔣萬安 陳鴻開轟：為老不尊老不正經

記者林怡秀╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王偉忠（左）日前訪問蔣萬安夫婦。(取材自臉書)
王偉忠（左）日前訪問蔣萬安夫婦。(取材自臉書)

AI摘要

文章摘要整理：

陳鴻轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦相關內容並猛烈開轟，引發聯想；同時他主持的節目《縱谷食光》也拿下2026年美國繆思創意獎金獎。

台灣藝人陳鴻常在臉書分享生活點滴，同時也很關心時事，他日前轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦的新聞截圖，直接痛罵「唯恐天下不亂的嘴臉，為老不尊老不正經」，雖未直接點名，仍引發不少聯想。

陳鴻在臉書轉發一篇王偉忠訪問蔣萬安夫婦的評論文章，文章提及王偉忠頻頻打斷蔣萬安發言，訪問中蔣萬安向王偉忠客氣表示要向王偉忠學習，王偉忠露出不屑表情回「狗屁」，對於這段訪問，陳鴻直接開轟：「請記得這張沒有舞台後，唯恐天下不亂的嘴臉，為老不尊老不正經，不值得尊重，油到不行的老江湖犢子。」

陳鴻在留言區補充：「沒有真理公義只有自我感覺良好的公主病時代，媒體人淪落為有錢就幹，簡直就是跟上海人說的笑貧不笑娼人間失格。」砲火相當猛烈。

此外，陳鴻主持的影音節目「縱谷食光」傳捷報，節目首集「從空中看見最美縱谷」榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）「影音類-觀光旅遊」金獎肯定。陳鴻搭乘輕航機，從高空俯瞰花東縱谷，鏡頭穿梭於中央山脈與海岸山脈之間，將花東縱谷的豐富地景與人文風貌帶向國際舞台，展現縱谷觀光的多元魅力。

陳鴻拍攝「縱谷食光」期間嘗試搭乘輕航機。(圖／陳鴻提供)
陳鴻拍攝「縱谷食光」期間嘗試搭乘輕航機。(圖／陳鴻提供)

精華 FAQ

  • 因他轉發王偉忠專訪蔣萬安夫婦的新聞截圖，並引用評論內容，認為王偉忠在訪談中的態度與發言方式太過刻薄，因此直接發文開轟。

  • 他直指對方是「為老不尊老不正經」，還形容其是「唯恐天下不亂的嘴臉」與「油到不行的老江湖」，語氣相當尖銳，砲火十分猛烈。

  • 陳鴻主持的影音節目《縱谷食光》首集獲得2026年美國繆思創意獎「影音類-觀光旅遊」金獎，內容以高空視角呈現花東縱谷之美。

觀光 蔣萬安 王偉忠

上一則

威肯取樣王菲經典歌「季候風」變身新單曲 香港演唱會掀暴動

下一則

最瘋狂的董事長 賈永婕萬聖節攜夫嬉鬧台北101扮「魅影」

延伸閱讀

陳鴻「縱谷食光」獲美國繆思創意獎肯定 乘輕航機俯瞰花東縱谷

陳鴻「縱谷食光」獲美國繆思創意獎肯定 乘輕航機俯瞰花東縱谷
蔣萬安打夫人牌 妻石舫亘受訪 揭他為長子挨轟落淚

蔣萬安打夫人牌 妻石舫亘受訪 揭他為長子挨轟落淚
蔣萬安如何破除萬難迎NVIDIA總部落腳台北 妻透露不為人知故事

蔣萬安如何破除萬難迎NVIDIA總部落腳台北 妻透露不為人知故事
蔡康永否認挺台獨 中國網友不埋單 胡錫進批「他沒有道歉」

蔡康永否認挺台獨 中國網友不埋單 胡錫進批「他沒有道歉」

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
劉濤出席活動，疑似遭過度肢體碰觸。圖／摘自微博

「瑯琊榜」女星當眾遭戳胸摟腰 頻側身閃躲 網轟：慣犯

2026-10-28 10:14
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
大陸首部人工智慧（AI）深度參與製作的院線長片《三星堆：未來往事》23日上映。圖／取自微博

中國首部AI院線長片《三星堆》票房慘 連2天場均僅2人

2026-10-26 16:45

超人氣

更多 >
不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店

不堪競爭壓力 99大華超市年底前連關2加州店
瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉

瓊瑤女郎現身南加身分已不同 但仍身材高挑 眉目流轉
加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃

加州萬聖節商店槍擊 1死6傷3危急 槍手在逃
美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」

美國大使館警告：莫斯科恐發生「大規模傷亡事件」
民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的

民主黨大老裴洛西：曼達尼、薩依德對以色列立場是錯的