一覺醒來資金被清空 黃立成幣圈慘賠 帳戶剩1.5美元

黃立成是幣圈交易的傳奇玩家。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 幣安遭重大資安竊案後，加密市場急跌，黃立成在高槓桿做多ETH時連續爆倉，帳戶一度僅剩1.5美元，卻又迅速補入保證金續戰。

加密貨幣 龍頭交易所「幣安」遭逢史上最大規模資安竊案，震撼全球金融市場，指標性幣種比特幣、以太幣 隨即上演恐慌性暴跌。這波慘烈的「加密大屠殺」無預警襲捲多頭玩家，就連向來以高風險操作聞名的藝人「麻吉大哥」黃立成 也未能倖免，在短短數小時內遭市場瘋狂血洗。

根據鏈上數據分析機構「Lookonchain」釋出的最新監測資料，黃立成在去中心化交易平台 Hyperliquid 的投資帳戶陷入前所未有的「清算噩夢」。在短短6小時的劇烈波動中，其帳戶竟接連觸發高達8次強制平倉機制，所有多頭部位瞬間遭到強行清空。

就連原本資金龐大的帳戶在連環爆倉後急轉直下，餘額一度僅殘存微薄的1.5美元，幾乎全面歸零。 Lookonchain 更對此打趣形容：「麻吉大哥一覺醒來，發現戶頭只剩下一杯飲料錢。」

回顧黃立成的幣圈戰績，他曾憑藉精準眼光與膽識，在短短4個月內將5.6萬美元本金神級暴翻至1225萬美元，一戰封神成為傳奇玩家。

然而高報酬往往伴隨高風險，黃立成近期砸重金開啟25倍高槓桿，強勢看多以太幣（ETH），不料慘撞市場崩盤毒手。數據顯示，在短短3分鐘內就有上千枚ETH倉位遭到系統無情碾壓並強制平倉，資金如雪崩般迅速蒸發。

事實上，黃立成這段時間的加密貨幣投資之路走得相當坎坷。公開數據揭露，自2025年5月至今，其帳戶累計虧損已達到驚人的3711萬美元；光是近30天內，市場波動就吞噬了他約795萬美元的資產，失血速度令人咋舌。

不過，即便面臨近乎歸零的絕境，這位演藝圈「幣圈大亨」顯然還沒打算認輸。就在部分倉位確定灰飛煙滅後，黃立成被目擊隨即再度注入25萬美元的保證金，毅然掛上高槓桿多單，展現強烈的戰鬥韌性，也讓外界好奇他能否在這次的絕境中逆風翻盤。