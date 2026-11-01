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陳庭妮產後3個月 胡宇威被問何時生二胎？他搞笑回應

記者趙大智╱綜合報導
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胡宇威風度翩翩。(記者沈昱嘉／攝影)
胡宇威風度翩翩。(記者沈昱嘉／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

陳庭妮產後3個月主持金鐘獎獲胡宇威力挺，夫妻也分享育兒、二胎與婚禮規劃近況，言談間滿是甜蜜與幽默。

台灣女星陳庭妮產後3個月擔任今年金鐘61戲劇類主持人，老公胡宇威打了滿分100分：「我覺得很棒，真的超美、超順、超厲害，也很穩。雖然她自己可能還不太確定表現得怎麼樣，但至少我和其他人都覺得她很厲害。」

胡宇威透露金鐘獎因颱風延期，的確讓妮妮焦慮，她在家不停的練習和Re稿，他完全沒有給過任何意見。整場下來最讓他心跳漏一拍的，就是陳庭妮開場的唱跳，「讓人很驚豔」。

雖然平時夫妻倆不讓小孩看電視，但金鐘獎那一晚，胡宇威抱著女兒Caitlyn一起看媽媽的表演，就是希望能有一點小小的回憶。

胡宇威7月與陳庭妮喜迎女兒Caitlyn出生，雖然Caitlyn還很小，但胡宇威已常被問「何時生二胎」？他笑回：「還沒啦。」目前沒有特別討論，畢竟才剛有第一個孩子，一切都還在適應階段，也收到很多人的祝福。那跟陳庭妮「開機」了嗎？他愣了幾秒，隨即搞笑回應：「的確啦，開攝影機…要拍一些作品。」

至於遲遲未能舉辦的婚禮，胡宇威依舊堅持：「沒有要放棄這件事，為什麼要放棄？我覺得這是一件很大的事。」希望能等女兒的狀態更適合時再安排，如果女兒可以當花童，應該會很棒，不排除讓女兒參與婚禮的重要時刻。

老公胡宇威讚老婆陳庭妮主持金鐘唱作俱佳。(圖／三立提供)
老公胡宇威讚老婆陳庭妮主持金鐘唱作俱佳。(圖／三立提供)

精華 FAQ

  • 他直接給滿分100分，盛讚陳庭妮超美、超順、超厲害又很穩，認為她雖然自己可能還在懷疑表現，但在他和其他人眼中都非常出色。

  • 胡宇威透露，因颱風導致金鐘延期後，陳庭妮在家不停練習和Re稿，對主持表現相當焦慮；他全程沒有給建議，只在台下欣賞她的努力。

  • 談到二胎，他笑說還沒，表示目前才剛適應第一個孩子；至於婚禮，他強調沒有要放棄，希望等女兒狀態更適合時再辦，甚至期待她當花童。

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