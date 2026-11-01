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Selina神隱8個月現身了 合體Ella、Hebe慶生 45歲近況曝光

記者梅衍儂／即時報導
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Selina在人生的任何階段，都能展現最漂亮的自己。（取材自臉書）
Selina在人生的任何階段，都能展現最漂亮的自己。（取材自臉書）

AI摘要

文章摘要整理：

Selina迎來45歲生日，久未露面的她首度主動曬出慶生美照，與Ella、Hebe及家人同聚，分享家庭生活中的幸福近況。

台灣女團S.H.E成員Selina（任家萱）日前迎來45歲生日，特別在社群平台曬出多張精心打扮的慶生美照，她感性寫下：「今天是我45歲生日，精心地妝扮自己，迎接氣球驚喜，被六個蛋糕包圍，把氣球布置變成行動布置（笑），一切就如我想像的美好！」隊友兼好姐妹Ella和Hebe排開行程陪她過生日，三人緊緊相擁，笑得超燦爛。

S.H.E合體為Selina（中）慶生啦。（取材自臉書）
S.H.E合體為Selina（中）慶生啦。（取材自臉書）

Selina和伴侶小徐有了兒子「小腰果」後，生活重心都放在家庭生活，近來鮮少在社群分享近況，粉絲偶爾在路人偶遇她的照片中能窺見她的幸福模樣。這是生日發文，是她相隔八個月來首度主動曬出自己的照片。

S.H.E感情好到像親姊妹。（取材自臉書）
S.H.E感情好到像親姊妹。（取材自臉書）

她也發揮幽默巧思，直呼「45=是我」，表示自己非常喜歡這個專屬的數字密碼，並向廣大粉絲與好友送上「祝福你我每天都快樂」的願望，她說能與最愛的家人和姐妹們一起度過，就是最完美的生日禮物。

除了好姐妹，Selina也po出與爸媽、妹妹以及小徐和兒子的全家福合照，幸福的表情感染粉絲；另外丫頭（詹子晴）率先也在社群平台曬出兩人合照，送上生日祝福，寫道：「每次要想送Selina姐姐什麼真的覺得很難，我希望姐姐永遠快樂盛開，永遠被愛，永遠閃閃發光。」

Selina分享全家幸福合照。（取材自臉書）
Selina分享全家幸福合照。（取材自臉書）

精華 FAQ

  • 因為她迎來45歲生日，特別分享精心打扮的慶生照片，也藉此向粉絲與好友傳達祝福，這是她相隔8個月後首度主動曬出自己的近況。

  • 除了隊友Ella和Hebe特地排開行程到場，Selina也與爸媽、妹妹、伴侶小徐及兒子小腰果一起合影，完整呈現家人與姐妹齊聚的溫馨畫面。

  • 她表示很喜歡「45=是我」這個數字密碼，感謝能和最愛的家人、姐妹一起過生日，並祝福自己與大家每天都快樂，展現輕鬆又幸福的心情。

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