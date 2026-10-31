陳鴻「縱谷食光」獲美國繆思創意獎肯定 乘輕航機俯瞰花東縱谷

陳鴻拍攝「縱谷食光」期間嘗試搭乘輕航機。（陳鴻提供）

AI摘要 文章摘要整理： 由花東縱谷國家風景區管理處推動的「縱谷食光」首集，以高空視角呈現花東縱谷之美，榮獲2026美國繆思創意獎影音類觀光旅遊金獎。

台灣交通部觀光 署花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）推動製作的影音節目「縱谷食光」傳來捷報！節目首集〈從空中看見最美縱谷〉榮獲2026年美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）「影音類－觀光旅遊（Video – Tourism）」金獎肯定。透過空中視角與影像敘事，將花東縱谷的豐富地景與人文風貌帶向國際舞台，展現縱谷觀光的多元魅力。

獲獎作品「從空中看見最美縱谷」由知名美食節目「阿鴻上菜」主持人陳鴻搭乘輕航機，從高空俯瞰花東縱谷。鏡頭穿梭於中央山脈與海岸山脈之間，將綿延的田野、河川與聚落盡收眼底，呈現花東縱谷遼闊而富有層次的地景。

「縱谷食光」系列節目更將鏡頭延伸至美食、農產、工藝與人物，透過不同主題帶領觀眾探索地方特色，從自然景觀走入地方生活，看見花東縱谷豐富多元的觀光樣貌。美國繆思創意獎（MUSE Creative Awards）由國際獎項協會（International Awards Associate，IAA）主辦，評選涵蓋廣告、設計、影音及數位媒體等創意領域。

節目邀請對飲食文化非常有心得的陳鴻擔任主持人，他不僅深入產地，更親自參與當地農作。在拍攝期間，他嘗試了搭乘輕航機、深入田間採集食材，甚至到雞舍體驗撿蛋；憑藉專業與活力，陳鴻在拍攝現場與在地店家自然互動，並利用他在料理上的創意，將當季食材轉化為令人驚豔的在地風味。對陳鴻而言，這不只是做節目，更是在尋找食材背後的土地記憶以及人與地方的連結。每一道創意料理的背後，都藏著他對在地職人的敬意。

由陳鴻主持的「縱谷食光」榮獲美國獎項肯定。（陳鴻提供）