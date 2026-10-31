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李康生「腹喜」大突破 首度挑戰演女性角色

記者廖福生／綜合報導
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王海（左起）、李鴻其、陳庭妮、導演邱炯炯、李康生出席東京國際電影節。(圖／興揚電...
王海（左起）、李鴻其、陳庭妮、導演邱炯炯、李康生出席東京國際電影節。(圖／興揚電影提供)

AI摘要

文章摘要整理：

邱炯炯新片《腹喜》以四川方言與神話傳說構築奇幻世界，李康生首度反串女性角色，與李鴻其、陳庭妮等人共同演繹跨越時代的四場宴席。

由金馬影帝李康生演出的新片「腹喜」，入圍第39屆東京國際電影節主競賽單元，並於近日世界首映。導演邱炯炯攜主演李康生、李鴻其、陳庭妮、王海出席首映，並於映後與觀眾交流。

繼首部劇情長片「椒麻堂會」榮獲盧卡諾影展評審團特別獎後，邱炯炯再獻上一齣怪談盛宴。「腹喜」是四川方言，意為「腹中的喜悅」。

影片取材於四川神話與民間傳說，以手工構築的奇幻世界，呈現四段跨越數千年的怪談：從史前先祖的葬禮，到古蜀君王的春祭；從紀念文豪蘇東坡的宴飲，到革命前夜流浪兒的生辰。四場宴席，連接過去與當下，讓生者與死者、凡人與神鬼同席而食。面對世事變遷與生死無常，人們依然生火做飯、圍坐相聚，共享生之趣味。

談及創作初衷，邱炯炯表示，「腹喜」的劇本始於2022年疫情期間，人們對共餐與相聚的渴望成為創作的起點。在他看來，飯桌是日常生活中最微小、卻蘊含強大連結力量的場所。他以四場飯局為線索，延續對四川故土與家族記憶的書寫，並將視野延伸至更廣闊的歷史。

影片集結李康生、李鴻其、陳庭妮等台灣實力演員，全片以四川方言演繹。李康生首度挑戰女性角色，分飾兩個不同時代的四川祖母；李鴻其化身文豪蘇東坡，演繹其20年流放歲月的複雜內心。

陳庭妮則在不同篇章中分飾兩位跨越時代、操持灶台的堅韌女性。邱炯炯映後亦對演員們的表現讚譽有加，認為他們成功呈現出自己心目中帶有古意的四川方言韻味。陳庭妮則形容邱炯炯是一位細膩而體貼的導演，在片場專注創作的同時，也始終細心照顧演員的感受。

李康生形容邱炯炯是位「鬼才」導演，不僅親手繪製片場布景，更親自烹製片中的道具菜餚，令他印象深刻。此次反串飾演「老奶奶」與「幺姑兒」兩個角色，對他而言是全新的表演挑戰。他笑言，最大的難關是學習四川樂山話，由於方言中的細微口音差異，讓他每換一位語言老師，就得跟著「改口」一次。

精華 FAQ

  • 《腹喜》入圍第39屆東京國際電影節主競賽單元，並已舉行世界首映。影片延續導演邱炯炯對四川文化與民間敘事的創作路線，因此備受國際影展矚目。

  • 作品以四川神話與民間傳說為基底，透過四場跨越數千年的宴席串連生死、古今與人神共處的想像。導演表示，創作靈感來自2022年疫情期間對共餐與相聚的渴望。

  • 李康生首度挑戰女性角色，分飾兩位不同時代的四川祖母；李鴻其飾演蘇東坡，詮釋流放歲月的內心；陳庭妮則分飾堅韌女性，並與全片四川方言演出相呼應。

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