林煒被讚「上古許光漢」 撲吻席曼寧尺度超大

1997年「我永遠愛你」開鏡，崔佩儀（左起）、林煒、席曼寧。(本報資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 林煒昔日與席曼寧的火辣戲碼近日在Threads翻紅，被網友封為「上古許光漢」，也讓他過去感情風波與劇中衛教情節再度引發討論。

57歲台灣昔日花系列小生林煒，最近意外掀起Threads「文藝復興」，帥臉獲封「上古許光漢 」，各種養眼片段持續被挖出，近日瘋傳他如狼似虎撲吻席曼寧畫面，兩人乾柴烈火像要吞掉對方，他手還不安分往她胸部移動，更露出笑容說：「妳的胸部好美，我好喜歡！」尺度令人咋舌，網友紛喊：「好色」。

不少網友誤會這段是花系列，其實是民視劇場「我永遠愛你」。當時林煒跟女友龔慈恩愛情長跑10多年尚未結婚，為了他跟席曼寧的激情戲，彼此關係鬧到史上最僵。龔慈恩當時在大陸拍戲，看到播出後覺得不對勁，質問林煒：「做得太像了，你們倆個到底是不是真的？」當時連雜誌都報導兩人假戲真做。

如今的林煒埋首AI研發，一貫很淡定：「尺度以前是很大的，因為晚上9點以後才播，議題也比較辛辣。」當時的編劇和製作人很前衛，根本可以直接在Netflix播，而最近周遭朋友的確一直傳訊息來，他笑說：「能夠跟許光漢撞臉其實還不錯啦。」

跟林煒交往多年的總經理女友Cora則說：「我剛看了，才發現林煒有酒窩耶，還真帥！他真的有兩個腦吧，以前用右腦，現在用左腦。」其實她平時沒在追劇，所以不認識許光漢，看了照片後覺得的確有林煒的神韻，更打趣說：「我也是朋友傳給我才看到，那我去註冊一個帳號來看一下好了。」

而當年劇中林煒之所以對著席曼寧說「妳的胸部好美，我好喜歡」，真相居然有「衛教」成份，原來就是在男歡女愛之間，林煒摸席曼寧胸部，才發現她得了乳癌。

如今Threads上的網友不見得認識林煒，但留言千奇百怪令人噗嗤，「為什麼林煒在花系列一直在發情」、「林煒這樣不行，所有花系列的女主女配都親過」、「可是他獸性的樣子好讚哦好性感」、「古代許光漢就是這麼猛，誰再跟我說30年前民風保守，我就跟他拚命」。

而大林煒六歲的席曼寧，當年在花系列演活惡女和壞婆婆，紅極一時，三度入圍金鐘獎。她退居幕後多年，成了慈濟師姐，去年現身資深演員林義雄的告別式，透露身後財產全捐慈濟，婚姻和伴侶都不必，「男人是麻煩！不需要」。

林煒（右）把席曼寧壓到牆上狂吻狂吸。(取材自Threads)