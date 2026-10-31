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與周渝民3度合作 張鈞甯：謝謝他把我接住

記者趙大智／綜合報導
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周渝民（右）、張鈞甯在「我們的藍調時光」坐在岸邊夜色中對話。(圖／米神提供)
周渝民（右）、張鈞甯在「我們的藍調時光」坐在岸邊夜色中對話。(圖／米神提供)

AI摘要

文章摘要整理：

改編自韓劇的《我們的藍調時光》以澎湖為背景，周渝民和張鈞甯三度合作演出深情對手戲，並集結多位卡司，將於12月登上Netflix。

由台灣「偶像劇教母」柴智屏出品監製、改編自同名韓劇的華語影集「我們的藍調時光」，宣布將於12月在Netflix上架。該劇以澎湖為舞台，描繪一群高中同學相隔25年重逢後的遺憾與情感。其中最受矚目的焦點，莫過於周渝民（仔仔）與張鈞甯繼「痞子英雄」、「回家」後第三度合作，交織出張力十足的深情對戲。

周渝民這次暌違18年再度與柴智屏攜手，打破過往偶像形象，顛覆演出嗓門大、開車販售雜貨的在地司機「李東遠」。柴智屏大讚他「第一次踩在泥土上，展現接地氣的生命力」；仔仔也透露，如今在前期籌備時會有更多想法碰撞，展現對演員之路的堅持。在預告中，他對張鈞甯深情告白：「如果可以的話，我願意承受你所有的痛苦」，感人肺腑。

張鈞甯則飾演婚姻觸礁且背負原生家庭傷痛的憂鬱症患者「董宣雅」。柴智屏透露一開始就鎖定由她演出，讚賞她完美的憂鬱氣質與撕心裂肺的爆發力。有趣的是，張鈞甯出道首個角色其實是在「流星花園」中飾演西門的秘書、僅有一句台詞，如今晉升女主角並再度與仔仔搭檔，她笑稱特別有安全感：「我知道不管我怎麼表演，他都會把我接住。」

除了兩人感人至深的感情線，本劇還集結鍾欣凌、信、王柏傑、安心亞、鄭人碩、郭泓志等實力派卡司同台飆戲，歷時120天於澎湖、阿里山等地取景，交織出扣人心弦的群像故事。

精華 FAQ

  • 該劇預計於12月在Netflix上架，並以澎湖為主要舞台，透過群像故事描寫多年後重逢的情感與人生遺憾。

  • 周渝民飾演在地司機「李東遠」，不再走偶像路線，而是以嗓門大、開車販售雜貨的形象登場，展現更貼近生活的演技。

  • 張鈞甯表示自己飾演婚姻觸礁、帶有原生家庭傷痛的憂鬱症患者，與周渝民合作很有安全感，因為她相信不管怎麼演，他都會把她接住。

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