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林依晨44歲生日 演藝圈好友紛紛送祝福

記者趙大智／綜合報導
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林依晨迎來44歲生日。(取材自Instagram)
林依晨迎來44歲生日。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

林依晨44歲生日在IG分享慶生照，獲隋棠、曾之喬等好友祝福；她也談到生日心情與家庭近況，並因實境節目中的自然表現再受關注。

44歲台灣「零負評女神」林依晨日前迎來生日，她在IG分享慶生照片，身穿黑色透膚洋裝，手捧寫有「Happy Birthday」的甜點盤，對著鏡頭露出招牌甜笑，優雅又帶點少女感，完全看不出已經44歲。貼文曝光後，隋棠、曾之喬等演藝圈好友也紛紛留言送上祝福。

林依晨生日當天感性寫下：「謝謝大家的祝福，今天生日既平淡又幸福，把我的願望也分享給你們。」除了收到滿滿祝福，她也在限時動態分享品牌送上的粉嫩花束，看見紫色、粉色花朵交織的浪漫花禮，開心直呼：「謝謝，好美的花。」近期忙著錄製實境節目，如今工作告一段落，也終於能好好陪伴家人。

林依晨2014年與老公林于超結婚，育有五歲女兒「小小林」及一歲多兒子「小帥林」。由於林于超長期在美國工作，夫妻經常分隔兩地，聚少離多的生活偶爾引發外界對婚姻狀況的揣測，不過林依晨始終低調處理私生活。

她近期參與實境節目「花兒與少年8」，在異國旅行中的表現十分自然，尤其購物方式還曾登上微博熱搜。當其他成員在市集忙著比價、與店家喊價時，林依晨看中喜歡的商品，確認品質後便直接買下，沒有討價還價的習慣。她也展現環保、重視實用的一面，私下生活相當簡樸。

節目中，林依晨不只展現語言能力，待人處事的高情商也令人印象深刻。她與周冬雨互動自然，聊天話題毫無禁忌，甚至大方談起經痛問題，也分享自己的養生觀念，真實不做作的模樣成為節目亮點。

精華 FAQ

  • 她在IG上傳慶生照片，身穿黑色透膚洋裝，手捧寫有「Happy Birthday」的甜點盤，對鏡頭露出招牌甜笑，整體氣質優雅又帶點少女感。

  • 貼文曝光後，隋棠、曾之喬等演藝圈好友都到留言區送上祝福，讓她的生日貼文充滿溫暖氛圍，也看得出她在圈內人緣相當好。

  • 她參與「花兒與少年8」後，因購物不愛殺價、重視品質與實用而登上熱搜，也在與周冬雨互動時自然談論經痛與養生，展現高情商。

微博 隋棠 林依晨

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