王陽明全裸洗澡刺青首曝光 網：新片宛如角頭進修班

王陽明在「高寮大劫」全身藝術等級刺青，首次在大銀幕完整曝光。（圖／想亮影藝提供）

AI摘要 文章摘要整理： 《高寮大劫》以監獄越獄為題材，集結李銘順、金士傑、陳以文、王陽明等卡司，因全裸澡堂海報與刺青造型引發熱議。

集結李銘順、金士傑、陳以文、王陽明、鄭人碩、李宗霖等男星，由黃朝亮執導的台灣電影「高寮大劫」，近日宣布上映日期，劇組同步釋出前導海報，眾男星罕見上半身全裸齊聚監獄澡堂。其中李銘順胸前的霸氣龍頭刺青與王陽明的全身藝術刺青一曝光，粗獷造型立刻掀起熱議，不少網友更打趣直呼：「這是監獄版角頭吧」、「根本角頭進修班」，掀起討論。

「高寮大劫」以監獄越獄為題材，除了金鐘視帝李銘順、國寶級演員金士傑、金馬影帝陳以文，還找來「角頭」系列班底王陽明、鄭人碩、喜翔、高捷，以及潛力新人李宗霖，並由柯淑勤、張榕容、九孔、小薰等特別演出，集結不同世代演員，呈現一場充滿槍戰、背叛與生死考驗的越獄行動。

前導海報中的澡堂戲，拍攝難度不低。當時正值寒冬，山區氣溫僅8度，現場還飄著雨，6位演員必須全身赤裸入鏡，僅以膚色膠布做好重要部位的遮蔽，在低溫中完成拍攝。陳以文回憶，劇組一喊卡就立刻送上浴巾、浴袍，現場也準備熱茶、薑茶、薑母鴨、火鍋及保暖帳篷，讓演員盡快暖身，這場戲至今仍讓他印象深刻。

鄭人碩則笑說，自己過去拍過不少裸露戲，因此沒有太多顧慮，也會分享經驗，提醒其他演員做好防護措施。這次與多位金獎演員合作，他形容電影雖然黑暗，卻仍要在黑暗中尋找一線曙光。

談到電影即將上映，李銘順表示，這次挑戰全新角色，故事聚焦監獄議題，整體風格陽剛，是自己很喜歡的題材，也很享受拍攝過程。金士傑則形容，這是一個像炸彈般引爆腎上腺素的逃獄故事，期待觀眾進戲院感受刺激。

陳以文認為，電影充滿男性荷爾蒙與孤注一擲的衝勁，也讓觀眾看見角色面對愛恨情仇時的態度，以及犯罪懲罰、是非善惡之間的掙扎。王陽明也霸氣喊話，希望觀眾進戲院買票支持；李宗霖則透露，除了動作場面緊張刺激，角色之間的衝突同樣精彩。

「高寮大劫」故事描述幫派兄弟魯孝全（李銘順飾）遭人背叛，對獄政管理與司法不公積怨已久，決定鋌而走險，找來販毒洗錢入獄的葉世哲（王陽明飾）、縱火殺人的顧家銘（鄭人碩飾）、涉貪入獄的前副市長趙文彬（陳以文飾）、曾任刑警的齊俊雄（金士傑飾），以及飽受監獄霸凌的嚴少龍（李宗霖飾），6名各懷心事的囚犯暗中策劃越獄計畫，準備突破監所戒備、奪取槍械，與警方展開激烈槍戰。在利益糾葛與求生本能的考驗下，這群人能否情義相挺、生死與共，成為電影最大看點。

李銘順在「高寮大劫」龍頭刺青造型曝光。（圖／想亮影藝提供）