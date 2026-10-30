霍建華演急診醫生 險被全英文專業醫療術語難倒

霍建華(左)詮釋醫術精湛、果斷幹練的資深急診醫師。（圖／Netflix提供）

AI摘要 文章摘要整理： 霍建華、楊謹華在《急診室的奇蹟》中挑戰急診醫師角色，從英文醫療術語到縫合與器械操作都得反覆練習，展現職人戲的高度真實感。

台灣演員霍建華、楊謹華在新戲主演急診室醫生，2人都認同念出醫師的專業術語不簡單，霍建華一幕畫面有多項英文醫療術語，讓他笑喊真難；楊謹華則表示成功念出那些台詞很爽快。

醫療職人影集「急診室的奇蹟」近日釋出花絮，演出急診醫師的霍建華分享，「演出職人角色最大的挑戰，就是必須讓觀眾相信自己真的就是這個專業領域的人。最好是讓觀眾覺得你好像是醫生一樣，也希望能獲得醫療人員的反饋，被稱讚說，你是像的，你真的有下功夫去做這件事情」。

花絮也記錄霍建華拍攝時的幕後過程，其中一場戲需要一口氣說出多項英文醫療術語，霍建華成功且流利講出，「再做一張心電圖，照CVC，生化，心肌酵素，血液氣體分析，照X光」，劇組人員稱讚「很棒」，他則笑說：「真難念。」

霍建華坦言，面對陌生又繁複的專業台詞，私下必須反覆練習，「你會覺得醫護人員非常不容易，尤其在急診室裡面，如果沒有拍這個劇的話，可能沒辦法完全去了解他們的辛苦。」

楊謹華也感觸很深，直呼醫療專業術語真的很難，「讓我覺得很崩潰的是，需要背一長串的專有名詞，雖然痛苦但背好了也演完了的時候，那種感覺真的很爽快！」

而蔡凡熙、詹子萱、彭千祐則在劇中飾演新手醫生，蔡凡熙有不少有手部操作醫療器械的特寫動作，「我原本自己有摳指甲的習慣，但為了專業畫面的呈現，特別改掉這個部分。基本上有所有臉跟手的畫面，都是我自己，希望在表演上能真的成為專業醫生的樣子。」

花絮中則曝光詹子萱實際練習縫合的畫面，「我的部分比較多的是縫合，有老師教我們，然後每天回家縫那個香蕉皮或是橘子皮，是先把這些基礎都做好」；彭千祐也分享，「我臨時被改詞，突然需要講一個很專業的英文術語，但我又怕自己講錯，我直接把那個英文寫在iPad上，然後把iPad放在演病人的演員身上，結果現場大家都笑到不行，因為整個畫面實在太荒謬了！」