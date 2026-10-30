霍建華演急診醫生 險被全英文專業醫療術語難倒
霍建華、楊謹華在《急診室的奇蹟》中挑戰急診醫師角色，從英文醫療術語到縫合與器械操作都得反覆練習，展現職人戲的高度真實感。
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霍建華、楊謹華在《急診室的奇蹟》中挑戰急診醫師角色，從英文醫療術語到縫合與器械操作都得反覆練習，展現職人戲的高度真實感。
台灣演員霍建華、楊謹華在新戲主演急診室醫生，2人都認同念出醫師的專業術語不簡單，霍建華一幕畫面有多項英文醫療術語，讓他笑喊真難；楊謹華則表示成功念出那些台詞很爽快。
醫療職人影集「急診室的奇蹟」近日釋出花絮，演出急診醫師的霍建華分享，「演出職人角色最大的挑戰，就是必須讓觀眾相信自己真的就是這個專業領域的人。最好是讓觀眾覺得你好像是醫生一樣，也希望能獲得醫療人員的反饋，被稱讚說，你是像的，你真的有下功夫去做這件事情」。
花絮也記錄霍建華拍攝時的幕後過程，其中一場戲需要一口氣說出多項英文醫療術語，霍建華成功且流利講出，「再做一張心電圖，照CVC，生化，心肌酵素，血液氣體分析，照X光」，劇組人員稱讚「很棒」，他則笑說：「真難念。」
霍建華坦言，面對陌生又繁複的專業台詞，私下必須反覆練習，「你會覺得醫護人員非常不容易，尤其在急診室裡面，如果沒有拍這個劇的話，可能沒辦法完全去了解他們的辛苦。」
楊謹華也感觸很深，直呼醫療專業術語真的很難，「讓我覺得很崩潰的是，需要背一長串的專有名詞，雖然痛苦但背好了也演完了的時候，那種感覺真的很爽快！」
而蔡凡熙、詹子萱、彭千祐則在劇中飾演新手醫生，蔡凡熙有不少有手部操作醫療器械的特寫動作，「我原本自己有摳指甲的習慣，但為了專業畫面的呈現，特別改掉這個部分。基本上有所有臉跟手的畫面，都是我自己，希望在表演上能真的成為專業醫生的樣子。」
花絮中則曝光詹子萱實際練習縫合的畫面，「我的部分比較多的是縫合，有老師教我們，然後每天回家縫那個香蕉皮或是橘子皮，是先把這些基礎都做好」；彭千祐也分享，「我臨時被改詞，突然需要講一個很專業的英文術語，但我又怕自己講錯，我直接把那個英文寫在iPad上，然後把iPad放在演病人的演員身上，結果現場大家都笑到不行，因為整個畫面實在太荒謬了！」
他在《急診室的奇蹟》中飾演急診醫師，最大挑戰是要讓觀眾相信自己真的像專業醫生，尤其是大量醫療術語與專業語氣都必須準確自然。 有一場戲要他連續說出多項英文醫療術語，包括心電圖、CVC、血液氣體分析等，他雖然流利講完，仍笑說真的很難念，劇組也稱讚他表現很棒。 楊謹華苦背長串專有名詞，覺得背完很爽快；蔡凡熙改掉摳指甲習慣並親自完成手部操作；詹子萱每天練習縫合；彭千祐則把英文術語寫在iPad上臨場應對。
精華 FAQ
他在《急診室的奇蹟》中飾演急診醫師，最大挑戰是要讓觀眾相信自己真的像專業醫生，尤其是大量醫療術語與專業語氣都必須準確自然。
有一場戲要他連續說出多項英文醫療術語，包括心電圖、CVC、血液氣體分析等，他雖然流利講完，仍笑說真的很難念，劇組也稱讚他表現很棒。
楊謹華苦背長串專有名詞，覺得背完很爽快；蔡凡熙改掉摳指甲習慣並親自完成手部操作；詹子萱每天練習縫合；彭千祐則把英文術語寫在iPad上臨場應對。
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