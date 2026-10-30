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小禎串場表現驚豔 網敲碗明年主持金鐘 胡瓜喊願當幫手

記者林怡秀／綜合報導
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胡小禎(左起)、胡瓜、胡釋安一同出席「胡來旅行社」第二季首播記者會。（記者沈昱嘉...
胡小禎(左起)、胡瓜、胡釋安一同出席「胡來旅行社」第二季首播記者會。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

小禎在第61屆金鐘獎驚豔亮相引發主持呼聲，但她自評仍需磨練；胡瓜則力挺女兒，也分享胡釋安投資與家人同台的近況。

台灣藝人小禎在第61屆金鐘獎節目類獻唱並擔任引言人，表現令人驚豔，網友紛紛敲碗要她主持下一屆金鐘獎，她近日和爸爸胡瓜、弟弟胡釋安、女兒Emma出席客家電視台「胡來旅行社」第二季首播記者會，謙虛表示對自己的表現其實沒有很滿意，要接下重任恐怕還需要一段時間再磨練。

小禎今年在金鐘獎上演唱「摯友」，優美歌聲和串場的幽默反應讓人眼前一亮，她透露男友Alan知道她會緊張，還特地拉她到KTV陪她練唱：「他很嚴格，點了一整排歌單給我唱，還跟我說可以怎樣唱，我說我想休息一下，因為一直唱其實會疲乏，然後我們就吃東西吃一吃，他就說好了嗎？再來！」

她感謝男友的嚴格督促，不過她對當天的表現其實不太滿意，「我覺得我彩排的時候唱得更好，我第一時間傳訊息跟我男友說，覺得我聲音有飄掉，他說妳不要太囂張喔，明明就已經唱得很好」，至於主持下一屆金鐘，她認為這是項艱鉅任務，「我覺得金鐘是個很大的典禮，如果真的要接，還需要時間再準備」，胡瓜笑說願意當女兒的小幫手，在旁邊遞獎倒水，對女兒的表現引以為榮。

至於兒子胡釋安，胡瓜誇他第二季的表現比第一季進步很多，他坦言胡釋安確實志不在演藝圈，「他對這行是可有可無沒關係，但他會盡力去做」。胡瓜透露胡釋安有自己投資副業，「我很相信他，我有給他一筆錢去學習投資股票，他的數字觀念很好」，這筆資金經過6、7年，如今已經滾到8位數，「他物欲很低，也沒什麼開銷，最多是去旅遊滑雪，日子可以過，實境節目他想接就接，有戲找他去演就演，做自己想做的事就好」。

胡釋安則說，自己還是要工作，「能和家人一起主持很開心」， 一旁的Emma跟胡瓜撒嬌「阿公我也要」，胡瓜竟回：「妳爸不是賺更多？」祖孫互動十分逗趣。

精華 FAQ

  • 她在金鐘獎節目類獻唱〈摯友〉並擔任引言人，歌聲優美、串場反應幽默，整體表現讓觀眾眼前一亮，因此不少網友敲碗希望她接主持重任。

  • 她認為彩排時唱得更好，正式演出時覺得聲音有些飄掉，因此第一時間還傳訊息給男友Alan表達自我要求；她也認為金鐘典禮很大，需要更多時間準備。

  • 胡瓜表示願意當小禎的幫手，在旁遞獎倒水，並以她的表現為榮；他也稱讚胡釋安第二季進步很多，還透露兒子投資有成，資金已滾到8位數。

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