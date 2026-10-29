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賣車籌錢照顧失智母10年 謝祖武淚吐：我第一個被遺忘

記者陳慧貞／綜合報導
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謝祖武擔任「歲末傳愛」公益大使。(圖／介惠基金會提供)
謝祖武擔任「歲末傳愛」公益大使。(圖／介惠基金會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

謝祖武出席公益活動時，談及母親失智近10年的照護經歷與高額費用，並以自身經驗呼籲長照家庭勇於求援、不要獨自硬撐。

謝祖武近日出席台灣介惠基金會「歲末傳愛」公益活動，繼去年走訪屏東原鄉後，今年他與基金會到彰化沿海關心長輩與身心障礙者家庭，把愛送到真正需要的地方。他連續兩年送愛到偏鄉，對於長照、失智、失能等議題特別有感，曾提及母親在世時失智近10年，照護費用高達648萬元台幣(約19.9萬美元)，他一度將愛車賣掉應付開銷，坦言長照過程最可怕的是孤單恐懼感，照護者可向外求援，不需要覺得難為情。

唐從聖日前拿下金鐘迷你劇集(電視電影)男配角獎，台上他淚謝母親失智16年仍沒忘記自己，謝祖武感嘆，媽媽在世時失智初期，第一個忘記的就是他，一開始他難以接受、自我封閉，經常和太太抱頭痛哭，母親失智近10年的歲月中，頭三年最辛苦，當時母親經常亂走、暴怒、摔東西，對著空氣或牆壁大喊謝祖武太太的名字「婷婷」，謝祖武說，當時老婆還會開玩笑安慰他：「你看吧，你媽媽就是比較愛我，不是愛你。」

對於照護者的辛苦，謝祖武感同身受，他透露，曾申請過喘息服務、電動輔助床的補助，喊話照護者可以多多向外求援，「不要覺得不好意思，全台都有照護協會，很多人都會伸出援手幫忙，真的有幫助，光是哭解決不了任何事。」他只想告訴照護者：「你們不孤單。」

謝祖武(左)探訪長者、關懷弱勢家庭。(圖／介惠基金會提供)
謝祖武(左)探訪長者、關懷弱勢家庭。(圖／介惠基金會提供)

精華 FAQ

  • 他隨台灣介惠基金會前往彰化沿海，關心長輩與身心障礙者家庭；這是他連續兩年到偏鄉送愛，延續對長照與弱勢議題的關注。

  • 因為他母親生前失智近10年，照護過程花費約648萬元，他甚至曾賣車籌錢。這段經歷讓他深刻體會照護者的孤單與壓力。

  • 他鼓勵照護者主動申請喘息服務、補助與協會協助，不必覺得難為情；他強調光是哭無法解決問題，大家其實都不是孤單一個人。

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