影帝不只會演戲…任達華自學繪畫近5年 首在台北辦展
任達華除了以影帝身分活躍影壇，也投入攝影與繪畫創作，近5年自學畫畫後首度在台北藝博展出，並表示家人與生活經驗持續提供靈感。
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任達華除了以影帝身分活躍影壇，也投入攝影與繪畫創作，近5年自學畫畫後首度在台北藝博展出，並表示家人與生活經驗持續提供靈感。
香港影帝任達華以「PTU」、「黑社會」、「歲月神偷」等作品摘下多座影帝獎項，演戲之外也熱愛攝影、繪畫，曾出版攝影集並舉辦展覽。近年他投入繪畫創作，2020年更設立畫室自學各種繪畫技巧，如今將近5年的創作成果帶到台灣，首度參加「ART TAIPEI台北藝術博覽會」，共展出3張油畫及10張版畫。
任達華雖然近年才正式投入繪畫，卻坦言自己「完全沒有學過繪畫」。他表示，其實從小就有創作欲望，只是早期受限於時間，只能把許多天馬行空的想法放在腦中，「存在我的3025中」，直到近幾年才陸續將想法化為作品。
他也透露，作品中經常出現「眼睛」這項元素，「眼睛是心靈的視窗，來看我的作品，就可以讓我們用心靈溝通。」對他而言，繪畫並不是單純的興趣，而是另一種觀看世界、與人交流的方式。
任達華長年也熱愛攝影，早在1970年代就常帶著相機到世界各地旅遊，累積不少作品，除了出版攝影集，也曾舉辦攝影展。他形容攝影與繪畫是相輔相成，「拍照是我帶著眼睛看世界，繪畫是我把世界展現給你。」近年他也陸續在上海、香港、巴黎舉辦攝影繪畫藝術展，並出版「香港。別的風景」、「存在的本質：生命與藝術的旅程」等攝影集。
問到如何在演戲、家庭與繪畫之間分配時間，近年仍維持每年約3至4部影視作品的任達華表示：「陪伴家人是最重要的，其次是工作，這些給我的創作增加了靈感和力量。繪畫是時間的海綿，需要擠一擠。」老婆琦琦及22歲女兒也始終是他作品的第一批觀眾，家人的意見對他而言相當重要，「她們會給我不同視角的回饋和看過作品的感受，也會成為我新的靈感。」
他首度參加 ART TAIPEI 台北藝術博覽會，共展出 3 張油畫與 10 張版畫，將近5年的自學創作成果帶到台灣與觀眾分享。 他在 2020 年設立畫室，正式投入自學繪畫，並坦言自己完全沒有學過繪畫，只是把從小累積的創作想法逐步化為作品。 他認為攝影與繪畫相輔相成，前者是帶著眼睛看世界，後者是把世界展現給別人；而陪伴家人最重要，妻女也常是作品的第一批觀眾。
精華 FAQ
他首度參加 ART TAIPEI 台北藝術博覽會，共展出 3 張油畫與 10 張版畫，將近5年的自學創作成果帶到台灣與觀眾分享。
他在 2020 年設立畫室，正式投入自學繪畫，並坦言自己完全沒有學過繪畫，只是把從小累積的創作想法逐步化為作品。
他認為攝影與繪畫相輔相成，前者是帶著眼睛看世界，後者是把世界展現給別人；而陪伴家人最重要，妻女也常是作品的第一批觀眾。
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