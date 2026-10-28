櫻井翔、林志玲合體 &TEAM小巨蛋共舞

櫻井翔(左)和林志玲首度同台合作。(圖／MUSIC EXPO LIVE 2026實行委員會提供)

AI摘要 文章摘要整理： MUSIC EXPO LIVE 2026首次移師台北小巨蛋，櫻井翔與林志玲同台助陣，&TEAM、NCT WISH、櫻坂46與ATEEZ輪番登場，帶來跨語言音樂盛會。

亞洲音樂盛事「MUSIC EXPO LIVE 2026 in TAIPEI」日前在台北小巨蛋登場，原定兩天演出首日因颱風取消，第二天由ATEEZ、&TEAM、NCT WISH、櫻坂46人氣團體接力登台，日本 藝人櫻井翔擔任主持，林志玲 驚喜現身，吸引超過1萬名觀眾。&TEAM更翻唱日本樂團ORANGE RANGE經典歌曲「以心電信」，更融入王心凌 翻唱版本舞蹈動作，最後櫻井翔、林志玲加入共舞，成為全場高潮。

「MUSIC EXPO LIVE」去年首度在東京巨蛋舉行，今年首次移師海外、選在台北登場。

&TEAM率先演出，台灣籍成員王奕翔（NICHOLAS）也與團員分享台灣話題，帶來地主場限定互動。NCT WISH接棒，以「BOY MEETS GIRL」開場，演唱「Steady」、「poppop（日文版）」等歌曲。

櫻坂46則以16名成員登台，接連演唱「Start over!」、「BAN」及「愛MUST BE」等作品，整齊舞蹈與強烈舞台張力引發全場尖叫。

最受矚目的限定合作是&TEAM演唱「以心電信」。歌曲過去曾由王心凌翻唱，這次&TEAM特別加入王心凌版本的招牌舞蹈，熟悉旋律一響便掀起歡呼，櫻井翔與林志玲更在後半段驚喜加入，讓現場氣氛瞬間沸騰。

壓軸ATEEZ帶來「Adrenaline」、「WAVE」等共11首歌曲，展現強烈舞台魅力。

演出歷時約三個小時，櫻井翔感性表示，從觀眾席不同語言的應援扇，看見大家跨越海洋、透過音樂彼此連結的熱情，最終四組團體與主持、嘉賓齊聚舞台，在滿場歡呼中為首次移師台北的活動畫下句點。