金鐘獎收視出爐 楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」最吸睛

「綜藝節目獎」由「週末最強大」獲獎時掀起收視高潮。(圖／三立提供)

AI摘要 文章摘要整理： 第61屆金鐘獎無論電視收視或網路觀看都表現亮眼，楊貴媚獲戲劇節目女主角獎與多段主持、頒獎橋段，皆成為典禮焦點。

第61屆金鐘獎收視出爐，節目類金鐘獎平均收視率為1.38，其中「綜藝節目獎」由「周末最強大」獲獎時掀起收視高潮，瞬時收視率衝上3.22；隔天戲劇類金鐘獎平均收視率則達1.74，其中楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」時，瞬時收視率飆升至4.85，成為戲劇類典禮收視最高點。

除了電視收視表現，今年金鐘獎新媒體網路直播及社群短影音觀看次數持續攀升，整體觀看量甚至超越金鐘60。截至發稿為止，兩場典禮及星光大道 的新媒體網路直播總觀看次數累積約1900萬次，較往年大幅提升。

節目類典禮由陳漢典首度獨挑主持大梁，開場發揮拿手模仿功力，化身蔡康永、徐乃麟、庾澄慶等主持前輩，呈現首次主持金鐘的心情。陳漢典的模仿與台上台下互動引發討論，有觀眾肯定他的幽默及舞台表現，也有人對部分橋段與典禮節奏提出不同看法。妻子Lulu黃路梓茵則戴上「嚴格」眼鏡在台下盯場，夫妻倆一來一往，成為當晚趣味焦點。

頒獎嘉賓各展巧思，為典禮增添笑聲。胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲以「包青天」人物造型登台，透過角色互虧與即興接話展現默契；三人揭曉綜藝節目獎時，得獎者正是自己主持的「周末最強大」，胡瓜幽默喊出「證實是公平的」，讓頒獎成為意外驚喜。

戲劇類典禮一開場就讓觀眾眼睛一亮，首次挑戰金鐘主持的陳庭妮，以桃紅色禮服登場，演唱蘇打綠「十年一刻」，還邀請馬來西亞歌手陳澤耀同台共舞。歌舞之間串連入圍戲劇作品，宛如把一年來的台劇回憶搬上舞台。開場播出後，陳庭妮跨界唱跳的表現，也讓網友直呼「這開場很棒」，有人認為她可以挑戰舞台劇。

楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」創造收視高潮。(圖／三立提供)