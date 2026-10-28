我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026最性感男人居然是他 55歲男星歸功妻子

MLB世界大賽／光芒12局逆轉釀酒人 成功續命G5

金鐘獎收視出爐 楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」最吸睛

記者林怡秀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「綜藝節目獎」由「週末最強大」獲獎時掀起收視高潮。(圖／三立提供)
「綜藝節目獎」由「週末最強大」獲獎時掀起收視高潮。(圖／三立提供)

AI摘要

文章摘要整理：

第61屆金鐘獎無論電視收視或網路觀看都表現亮眼，楊貴媚獲戲劇節目女主角獎與多段主持、頒獎橋段，皆成為典禮焦點。

第61屆金鐘獎收視出爐，節目類金鐘獎平均收視率為1.38，其中「綜藝節目獎」由「周末最強大」獲獎時掀起收視高潮，瞬時收視率衝上3.22；隔天戲劇類金鐘獎平均收視率則達1.74，其中楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」時，瞬時收視率飆升至4.85，成為戲劇類典禮收視最高點。

除了電視收視表現，今年金鐘獎新媒體網路直播及社群短影音觀看次數持續攀升，整體觀看量甚至超越金鐘60。截至發稿為止，兩場典禮及星光大道的新媒體網路直播總觀看次數累積約1900萬次，較往年大幅提升。

節目類典禮由陳漢典首度獨挑主持大梁，開場發揮拿手模仿功力，化身蔡康永、徐乃麟、庾澄慶等主持前輩，呈現首次主持金鐘的心情。陳漢典的模仿與台上台下互動引發討論，有觀眾肯定他的幽默及舞台表現，也有人對部分橋段與典禮節奏提出不同看法。妻子Lulu黃路梓茵則戴上「嚴格」眼鏡在台下盯場，夫妻倆一來一往，成為當晚趣味焦點。

頒獎嘉賓各展巧思，為典禮增添笑聲。胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲以「包青天」人物造型登台，透過角色互虧與即興接話展現默契；三人揭曉綜藝節目獎時，得獎者正是自己主持的「周末最強大」，胡瓜幽默喊出「證實是公平的」，讓頒獎成為意外驚喜。

戲劇類典禮一開場就讓觀眾眼睛一亮，首次挑戰金鐘主持的陳庭妮，以桃紅色禮服登場，演唱蘇打綠「十年一刻」，還邀請馬來西亞歌手陳澤耀同台共舞。歌舞之間串連入圍戲劇作品，宛如把一年來的台劇回憶搬上舞台。開場播出後，陳庭妮跨界唱跳的表現，也讓網友直呼「這開場很棒」，有人認為她可以挑戰舞台劇。

楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」創造收視高潮。(圖／三立提供)
楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」創造收視高潮。(圖／三立提供)

精華 FAQ

  • 節目類典禮平均收視率為1.38，戲劇類則達1.74；兩場典禮與星光大道的新媒體直播總觀看次數累積約1900萬次，整體觀看量甚至超越金鐘60。

  • 楊貴媚獲頒「戲劇節目女主角獎」時，瞬時收視率衝上4.85，成為戲劇類典禮的收視最高點，也顯示該獎項最受觀眾關注。

  • 節目類由陳漢典首度獨挑大樑，模仿前輩引發話題；戲劇類則由陳庭妮開場唱跳吸睛，另有胡瓜、陳亞蘭與歐漢聲的包青天造型頒獎，增添典禮趣味。

星光大道

上一則

楊洋回歸「現偶」二搭陳都靈 偷偷藏不住、難哄導演雙強聯手

下一則

孟子義、李昀銳「尚公主」光賣CP？新劇挨轟淪為「二人轉」

延伸閱讀

金鐘獎／陳庭妮主持處女秀 先歌後舞炒熱氣氛 網狂讚

金鐘獎／陳庭妮主持處女秀 先歌後舞炒熱氣氛 網狂讚
金鐘／節目類5大亮點 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

金鐘／節目類5大亮點 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎
金鐘／陳漢典開場驚見「群魔亂舞」 曾寶儀台下笑到崩潰

金鐘／陳漢典開場驚見「群魔亂舞」 曾寶儀台下笑到崩潰
金鐘／陳漢典主持首秀 台上找蔡康永等大哥求救 被潑冷水

金鐘／陳漢典主持首秀 台上找蔡康永等大哥求救 被潑冷水

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00
周思潔17歲出道，當年有「東洋娃娃」的稱號。（萊格悠國際文化有限公司提供）

資深玉女歌手驚爆紐約遭5男挾持 拖行掏槍逼陪睡 身份曝光崩潰了

2026-10-24 05:09
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09

超人氣

更多 >
蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題

蘇姿丰現身F1 昔被記者錯當路人甲問「會說英文嗎？」再掀話題
女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊

女兒河口湖遇害案情翻轉 台空勤總隊長井延淵請假未返隊
中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣

中國新晉女首富：周群飛白手起家 身家1270億人民幣
巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空

巨額資金打水漂 中國人造古鎮人去樓空
本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%

本報系最新民調 北市支持度蔣萬安41%、沈伯洋45%