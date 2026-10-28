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張艾嘉再掌金馬獎評審團主席 縱橫影壇21度入圍、3度封后

記者陳穎／即時報導
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張艾嘉時隔15年再度擔任第63屆金馬評審團主席。(圖／金馬執委會提供)
張艾嘉時隔15年再度擔任第63屆金馬評審團主席。(圖／金馬執委會提供)

AI摘要

文章摘要整理：

張艾嘉睽違15年再度擔任金馬獎評審團主席，率領15人評審團於11月22日投票選出第63屆得主，並向影人喊話歡迎共赴金馬盛會。

第63屆金馬獎評審團陣容今日（28日）正式公布，由金馬影后張艾嘉時隔15年再度擔任評審團主席。縱橫影壇超過半世紀的她，至今已21度入圍金馬獎，橫跨導演、原著劇本、改編劇本、女主角、女配角及電影歌曲等獎項，並以「我的爺爺」、「最愛」、「燈火闌珊」3度奪下最佳女主角，另以「碧雲天」拿下最佳女配角。這次再度肩負評審重任，她也喊話影人：「歡迎來金馬！」

張艾嘉除了多次拿下金馬獎，也曾獲國家文藝獎、亞洲電影大獎及香港電影金像獎肯定。對於相隔15年再度接下金馬評審團主席，她依舊活力十足，以「馬」為喻向所有影人喊話：「這裡有年少氣盛、勇敢活潑的少年駿馬；有穩健奔馳的中年壯馬；還有不可小看的老馬，在經歷所有崎嶇險徑後，依然熱情不減，從容馳行；金馬盛會一年一度，讓我們歡聚一堂。」

本屆金馬獎評審團共15人，張艾嘉將率領香港資深監製朱淑儀、馬來西亞編導張吉安、藝術指導兼導演黃文英、香港監製及編劇文佩卿、動畫導演邱立偉、導演張榮吉、錄音混音師及聲音指導郭禮杞、攝影指導馮信華、美術指導廖惠麗、音樂製作人盧律銘、編劇及製片呂蒔媛、導演洪子烜，以及香港影評人、策展人陳志華、馬來西亞導演廖克發等人，於11月22日頒獎典禮當天開會討論並投票選出本屆金馬獎得主。

其中，張吉安曾獲金馬最佳新導演及最佳原創電影歌曲，黃文英曾獲最佳美術設計及造型設計，邱立偉曾獲最佳動畫片，張榮吉曾獲最佳新導演及最佳紀錄片，郭禮杞曾獲最佳音效，盧律銘則曾獲最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲，評審團橫跨導演、編劇、製片、攝影、美術、聲音、動畫及影評等不同領域。

除了張艾嘉、張吉安、朱淑儀、黃文英4人，其餘11位評審也參與今年入圍名單的初選工作。本屆金馬獎共收到587部報名影片，初選分為劇情長片、劇情短片、紀錄及動畫4組進行。

其中劇情長片類由呂蒔媛、洪子烜、陳志華、廖克發及李宜珊擔任評審；劇情短片則由王威人、王禮霖、朱凱濙、姜瑞智、陳序慶、陳雪甄、劉怡佳、蔡顗禾及嚴振欽等9人組成；紀錄片類由吳耀東、卓翔、張與蘭、許慧如、陳婉伶5人負責；動畫類則由陳嘉言、黃小珊及黃勻弦3人擔任評審，共22位評審參與今年入圍名單的選出。

第63屆金馬獎頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心舉行，今年起改為星期日舉辦，星光大道下午5點登場，頒獎典禮晚間6點30分正式開始。台灣觀眾可透過台視頻道收看直播，網路則由台灣大哥大MyVideo獨家播出，LINE TODAY共同轉播；海外則由新加坡StarHub、馬來西亞Astro播出，其餘地區可透過金馬YouTube同步觀賞。

精華 FAQ

  • 她時隔15年再度出任金馬獎評審團主席，負責帶領15人評審團在頒獎典禮當天開會討論並投票，決定本屆各獎項得主。

  • 她至今已21度入圍金馬獎，範圍涵蓋導演、原著劇本、改編劇本、女主角、女配角與電影歌曲，並以3部作品拿下3座最佳女主角與1座女配角。

  • 本屆評審團共15人，另有22位評審參與入圍初選；頒獎典禮將於11月22日在台北流行音樂中心舉行，星光大道5點開始，6點30分正式登場。

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