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周子瑜新戀情？媽媽罕見護女發聲：曝男方真實身分「是好朋友」

記者陳穎／即時報導
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周子瑜動向備受關注。（取材自Instagram)
周子瑜動向備受關注。（取材自Instagram)

韓團TWICE台灣成員周子瑜近來結束與JYP娛樂的經紀合約後，個人行程依舊忙碌，沒想到近日卻捲入交友傳聞。對此，子瑜媽媽黃燕玲罕見親自出面發聲，透露傳聞中的男性友人其實與女兒相識多年，兩人一直都是好朋友，呼籲外界不要因為幾張照片或片面訊息過度解讀。

黃燕玲在社群平台發文表示，近期網路上出現一些關於子瑜與「男性友人」的傳聞，由於她本人也認識對方多年，因此決定出面說明兩人的真實關係。她強調，對方「和子瑜一直都是很好的朋友」，形容男方是「善良、真誠，也一直給予子瑜支持與幫助的人」。

針對外界對兩人互動的各種猜測，黃燕玲表示，朋友之間一起吃飯、出門、聊天及互相關心，都是很正常的相處，「不應該因為幾張照片或片面的訊息，就被過度解讀、隨意揣測。」她也特別呼籲網友，不要因為尚未獲得證實的傳聞，進而批評或攻擊任何人，「也請多把關注放在子瑜的音樂與作品上，給她和身邊的朋友多一點尊重與空間。」黃燕玲最後表示，感謝大家的理解，也希望相關的不必要猜測能夠就此停止。

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