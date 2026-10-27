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林志玲現身台北街頭端盤子 顧客結帳才發現：女神請客了

記者陳穎／即時報導
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林志玲近距離被顧客稱讚美貌時，幽默笑回：「要記得吃早餐！」。（圖／Glico 杏...
林志玲近距離被顧客稱讚美貌時，幽默笑回：「要記得吃早餐！」。（圖／Glico 杏仁果效果提供）

AI摘要

文章摘要整理：

林志玲現身台北中山區早午餐店，臨時化身服務生送餐互動，並悄悄替現場顧客埋單，最後還走上街頭發送飲品，暖心舉動讓民眾驚喜不已。

「志玲姊姊」林志玲近日驚喜現身台北中山區街頭，原本只是與品牌合作到咖啡店站台，沒想到店員臨時遞上圍裙「求支援」，她二話不說直接化身服務生，不僅逐桌送餐、親自與顧客互動，離開前更悄悄替現場客人全部埋單，讓大家結帳時才驚喜發現「志玲姊姊請客了」，意外成為最暖早餐時光。

當天上午，林志玲現身中山區一家早午餐店，原本是配合品牌活動，店員見她到場，笑著遞上圍裙邀請她一起「幫忙」。向來親民的林志玲沒有絲毫架子，立刻接下挑戰，換上圍裙後穿梭桌間，化身最美服務生，親自替顧客送上餐點，還不忘溫柔提醒大家「趁熱吃」。

巨星突然近距離送餐，讓店內顧客又驚又喜，不少人忍不住多看幾眼。面對大家的目光，林志玲也幽默提醒：「不要只看我，要記得吃早餐喔！」她對於合影邀請也大方配合，讓原本平凡的早餐時間瞬間變成一場意外的小型粉絲見面會。

不過，林志玲的驚喜還沒結束。結束活動準備離開前，她默默自掏腰包替現場顧客買單，直到客人用餐完走到櫃檯準備付款，才從店員口中得知「剛剛志玲姊姊已經幫大家結清了」，讓不少人又驚又感動。能近距離看到女神已經難得，最後還意外獲得早餐招待，更讓現場氣氛充滿驚喜。

離開店家後，林志玲也走上中山區街頭，親自發送日常飲品，與路過民眾互動，還不忘提醒大家即使工作再忙，也要記得吃早餐。野生女神突然出現在街頭，自然吸引不少路人駐足圍觀。

林志玲現身中山區，親自走上街頭發送飲品。（圖／廠商提供）
林志玲現身中山區，親自走上街頭發送飲品。（圖／廠商提供）

精華 FAQ

  • 她原本是配合品牌合作到中山區咖啡店站台，沒想到店員臨時邀請她幫忙，她也大方接下圍裙，臨時變身服務生，讓原本的活動多了許多驚喜互動。

  • 她親自穿梭桌間逐桌送餐，溫柔提醒大家趁熱吃，還主動與顧客合影、互動，甚至幽默表示不要只看她，要記得吃早餐，讓現場像小型見面會。

  • 因為林志玲在離開前默默替現場客人全部埋單，大家到櫃檯準備付款時才知道是她請客，之後她又到街頭發送飲品並提醒大家吃早餐，暖心舉動十分吸睛。

林志玲

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