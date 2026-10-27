金鐘61/莊凱勛奪戲劇節目視帝 楊貴媚戲劇女主3封后 秦漢迷你劇視帝

莊凱勛以「都市開基祖」拿下戲劇節目男主角獎。(記者張文玠／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第61屆金鐘獎戲劇類獎項出爐，莊凱勛、楊貴媚與秦漢分別奪得視帝、視后與迷你劇視帝，《忘了我記得》成為最大贏家。

第61屆電視金鐘獎戲劇節目帝后出爐，莊凱勛擊敗大熱門的「仔仔」周渝民、全球OTT視帝曾敬驊，奪下戲劇節目視帝；楊貴媚則以「我們與惡的距離II」刁鑽複雜的政治人物三度封后，贏了勁敵鍾欣凌、柯佳嬿 。最大贏家為劉若英執導的「忘了我記得」，入圍13項獲獎6項，同樣入圍13項的「與惡II」則獲4項大獎。「我們與惡的距離II」延續上一季再獲戲劇節目獎。

評審主任委員曹瑞原表示，莊凱勛四輪投票下贏了周渝民1票，莊的悲傷方式很細膩，有時不只是演技，要看整體劇本結構，相對「與惡II」龐大劇本，周在份量上不是太夠；楊貴媚演到就像土生土長的南部議員，讓人信服，演技細膩又有層次。

莊凱勛出身勞工與農業家庭，擅長詮釋底層勞工，已多次拿獎。客台「都市開基祖」描述九零年代台北捷運無名英雄故事，莊凱勛飾演工班領班兼單親爸爸，在艱困中撐起生計；楊貴媚首度挑戰政治人物，刻意避免模仿，連政論節目都不看，將角色高張玉敏強勢、精於算計、身為母親的脆弱與掙扎交織呈現，尤其終場在謝票舞台演唱一曲「人生的歌」，逼哭無數觀眾。

楊貴媚以「我們與惡的距離II」三度封后。(記者張文玠／攝影)

「忘了我記得」不只男主角秦漢奪獎，連幕後剪輯、燈光、攝影、美衛、造型等技術獎也都囊括到手。此劇深刻契合當前台灣與全球邁入超高齡化社會的殘酷現實，當失智與照護成為無數家庭的日常壓力和情感課題，秦漢透過眼神與肢體將老去的無奈、對女兒謝盈萱的牽掛化為真實重量。

混血美女瑞瑪席丹打敗后級的舒淇、李心潔、謝盈萱拿下迷你劇視后，評審透露她與李心潔四輪投票以7比2獲勝。瑞瑪為投入劇情讓自己真的愛上劇中渣男李銘順，能夠勝出正是因為自然又生活化的演技。

戲劇節目男配角由「監所男子囚生記」楊祐寧獲得，他的摘金路剛好跟同門影后楊謹華一樣，都是「抱蛋」多年，先轉個彎拿配角獎，再往主角獎邁進。以「人浮於愛」癌媽拿女配角獎的謝瓊煖本就是金鐘常客，光入圍就達12次，這回是第9次角逐女配角奪獎。

金鐘戲劇類重要得獎名單 製表／林士傑【作者：袁寬仁，日期：2026-10-27，數位典藏序號：20261027000157310】