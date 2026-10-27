金鐘61/莊凱勛奪戲劇節目視帝 楊貴媚戲劇女主3封后 秦漢迷你劇視帝
第61屆金鐘獎戲劇類獎項出爐，莊凱勛、楊貴媚與秦漢分別奪得視帝、視后與迷你劇視帝，《忘了我記得》成為最大贏家。
AI摘要
文章摘要整理：
第61屆金鐘獎戲劇類獎項出爐，莊凱勛、楊貴媚與秦漢分別奪得視帝、視后與迷你劇視帝，《忘了我記得》成為最大贏家。
第61屆電視金鐘獎戲劇節目帝后出爐，莊凱勛擊敗大熱門的「仔仔」周渝民、全球OTT視帝曾敬驊，奪下戲劇節目視帝；楊貴媚則以「我們與惡的距離II」刁鑽複雜的政治人物三度封后，贏了勁敵鍾欣凌、柯佳嬿。最大贏家為劉若英執導的「忘了我記得」，入圍13項獲獎6項，同樣入圍13項的「與惡II」則獲4項大獎。「我們與惡的距離II」延續上一季再獲戲劇節目獎。
評審主任委員曹瑞原表示，莊凱勛四輪投票下贏了周渝民1票，莊的悲傷方式很細膩，有時不只是演技，要看整體劇本結構，相對「與惡II」龐大劇本，周在份量上不是太夠；楊貴媚演到就像土生土長的南部議員，讓人信服，演技細膩又有層次。
莊凱勛出身勞工與農業家庭，擅長詮釋底層勞工，已多次拿獎。客台「都市開基祖」描述九零年代台北捷運無名英雄故事，莊凱勛飾演工班領班兼單親爸爸，在艱困中撐起生計；楊貴媚首度挑戰政治人物，刻意避免模仿，連政論節目都不看，將角色高張玉敏強勢、精於算計、身為母親的脆弱與掙扎交織呈現，尤其終場在謝票舞台演唱一曲「人生的歌」，逼哭無數觀眾。
「忘了我記得」不只男主角秦漢奪獎，連幕後剪輯、燈光、攝影、美衛、造型等技術獎也都囊括到手。此劇深刻契合當前台灣與全球邁入超高齡化社會的殘酷現實，當失智與照護成為無數家庭的日常壓力和情感課題，秦漢透過眼神與肢體將老去的無奈、對女兒謝盈萱的牽掛化為真實重量。
混血美女瑞瑪席丹打敗后級的舒淇、李心潔、謝盈萱拿下迷你劇視后，評審透露她與李心潔四輪投票以7比2獲勝。瑞瑪為投入劇情讓自己真的愛上劇中渣男李銘順，能夠勝出正是因為自然又生活化的演技。
戲劇節目男配角由「監所男子囚生記」楊祐寧獲得，他的摘金路剛好跟同門影后楊謹華一樣，都是「抱蛋」多年，先轉個彎拿配角獎，再往主角獎邁進。以「人浮於愛」癌媽拿女配角獎的謝瓊煖本就是金鐘常客，光入圍就達12次，這回是第9次角逐女配角奪獎。
戲劇節目視帝由莊凱勛奪得，他在投票中以些微差距擊敗周渝民與曾敬驊。評審認為他的悲傷表現細膩，整體演出也更完整。 楊貴媚首度挑戰政治人物便成功，將強勢、算計與脆弱交織呈現，演得像土生土長的南部議員，角色真實可信，因此擊敗鍾欣凌與柯佳嬿。 劉若英執導的《忘了我記得》以13項入圍拿下6項獎，成為最大贏家。該劇不僅獲得技術獎，也讓秦漢抱回迷你劇視帝。
精華 FAQ
戲劇節目視帝由莊凱勛奪得，他在投票中以些微差距擊敗周渝民與曾敬驊。評審認為他的悲傷表現細膩，整體演出也更完整。
楊貴媚首度挑戰政治人物便成功，將強勢、算計與脆弱交織呈現，演得像土生土長的南部議員，角色真實可信，因此擊敗鍾欣凌與柯佳嬿。
劉若英執導的《忘了我記得》以13項入圍拿下6項獎，成為最大贏家。該劇不僅獲得技術獎，也讓秦漢抱回迷你劇視帝。
上一則
傳試鏡7次、耗時7個月 閻桉靠「這招」拿下「嫁金釵」男主
下一則