金鐘61/楊貴媚：謝謝給我這麼難角色 莊凱勛擊敗周渝民：魔幻時刻

楊貴媚演活「我們與惡的距離II」，讓她三度封后。(圖／三立提供)

AI摘要 文章摘要整理： 金鐘61頒獎中，楊貴媚以高張玉敏一角三度封后，莊凱勛則憑都市開基祖奪視帝，兩人都感謝劇組支持並分享得獎心情。

楊貴媚演活「我們與惡的距離II」亦正亦邪的政治人物高張玉敏，擊敗邵雨薇、柯佳嬿 、謝欣穎、鍾欣凌強敵，拿下金鐘獎戲劇節目最佳女主角，成為三度封后的「視后」。得獎後她將榮耀歸功整個劇組，感謝導演林君陽、製作人及所有幕前幕後工作人員，「謝謝你們看到高張玉敏，給我這麼難的角色。」

莊凱勛則以客家電視「都市開基祖」奪下第六十一屆金鐘視帝，拿到獎座他直呼是魔幻時刻，笑說：「難怪人家說算命的算不到自己，因為我自己也算不準。」流露出意外又驚喜的心情。

楊貴媚特別感謝製作人林昱伶，願意將高張玉敏這個角色交給她，「謝謝妳的信任，我沒有讓妳失望。」她也回憶，拍攝第一場戲是在台南自己的家，當時剛開拍，每位演員都還在尋找角色定位，幾天後導演看到她的表現，突然對她說：「我看到的都是高張玉敏。」讓她當下相當興奮，「我應該說，高張玉敏終於被導演牽住了」。

她形容導演每次進場時，總是抿著嘴、微微笑著、瞇著眼睛，雖然導演自己可能沒有察覺，卻總能帶給演員很大的鼓勵與安定感，「那是一個很大的正能量」。她也感謝劇中合作演員周渝民，在對戲過程給予自己許多情緒上的支持，「你們造就了高張玉敏」。

談到拍攝過程，楊貴媚認為每一位角色都代表社會不同階層，都有「被接住」的需要，演員之間的交流也讓作品更完整。她特別感謝劇組幕後團隊，從場面調度、選角、美術到造型，每個環節都投入大量心力，讓拍攝能順利完成。

莊凱勛坦言以當過金鐘評審經驗，自己演出的角色在影展上的討喜程度，可能不如類型片，因此沒有抱持太大期待，沒想到能夠獲獎，讓他相當意外，也感謝評審的肯定。他2015年以「回家路上」拿下迷你劇集視帝寶座。

他提到同場競爭的對手，周渝民（仔仔）、曾敬驊、陳澤耀、謝章穎等人都是優秀的演員，而且彼此曾有合作經驗，能與這些實力派演員一起角逐獎項，他覺得自己相當幸運。暌違十一年再度拿到金鐘獎，莊凱勛戴著女兒送的幸運小物「串珠」，透露女兒原本也想一起來，但因過去從未讓女兒正式公開露面，最後還是作罷。

至於獎金如何規畫，莊凱勛表示打算比照往年的做法，將獎金捐出去幫助公益團體及弱勢族群。若還有剩餘部分，會拿來和大家一起吃飯，一起分享得獎的喜悅。過去他曾將獎座擺出來展示，沒想到遇上地震獎座掉到沙發上，後來便將獎座鎖好收妥，這次他打算把獎座拿出來，好好紀念得來不易的榮耀。