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唐從聖首奪金鐘獎迷你劇男配角 90秒感言謝不完

記者趙大智／綜合報導
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唐從聖奪迷你劇男配角。(聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影)
唐從聖奪迷你劇男配角。(聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

唐從聖憑《我的陽過阿公》拿下第61屆金鐘獎迷你劇男配角，首度以戲劇演員身分獲獎後感動落淚，並感謝家人、恩師與一路扶持他的貴人。

台灣第61屆金鐘獎迷你劇男配角由「我的陽過阿公」唐從聖(從從)獲得，在這部戲跟柯一正、陳竹昇三人共同入圍，最終擊敗強勁對手出線，難怪感動得直說：「諧星也會演正劇！」

唐從聖台上哽咽，到後台受訪時也是感動到噴淚，入行近30年，過去多以節目主持人身分入圍，本次首度以戲劇作品演員身分角逐即順利抱回獎座。他說：「其實從入圍那一天我就激動了，我把入圍當得出獎，因為我不知道自己能不能真的上台領獎。」

他坦言30年來一直期待能手握金鐘獎站在台上，感謝這一路上的貴人，覺得台上90秒的得獎感言根本說不完感激，他只能盡量在有限時間內，提及人生轉捩點上拉過他一把的導演、製作人，以及撫養他長大的父親、失智的母親與恩師。

唐從聖也將榮耀歸於父親與京劇大師恩師李柏君：「謝謝父親遺傳給我很多能量，教我『不要欠人情、要知恩圖報』；也感謝我在北藝大時期的李柏君老師，他不計較鐘點費免費教我演戲與做人。『沒有規矩不成方圓』，這句話是我日後在演藝圈最重要的戒律。」

唐從聖透露母親罹患失智症16年，目前的記憶大概只能持續三到五分鐘，「我入圍的事她並不太清楚，需要一直跟她說。但我打算把獎座拿回家放在客廳，只要跟她提她就會記得」。

這幾天懸著一顆心的唐從聖，笑言得獎後終於可以好好休息。他預告這個周末將前往高雄演出自己製作的喜劇作品「會演是英雄」。

最後，唐從聖也向各大劇組深情喊話：「希望未來能演更多正劇帶給大家感動，除了歡樂之外，也能帶給觀眾更多深層的力量。」

精華 FAQ

  • 他是憑藉《我的陽過阿公》拿下第61屆金鐘獎迷你劇男配角獎，並擊敗同劇入圍的柯一正與陳竹昇，首次以戲劇演員身分順利抱回金鐘獎座。

  • 他入行近30年，過去多以主持人身分入圍，這次是首次以戲劇作品角逐就得獎，因此從入圍那天起就非常激動，也坦言台上90秒感言根本說不完感謝。

  • 他特別感謝父親、失智16年的母親、北藝大恩師李柏君，以及一路扶持他的導演和製作人，並表示希望未來能演更多正劇，帶給觀眾更深層的力量。

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