金鐘紅毯／謝盈萱褲裝搭珠寶率性美 王柏傑金髮油頭痞帥

謝盈萱穿Chanel套裝，配戴Chanel珠寶。(圖／聯合報金鐘採訪團隊攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 金鐘戲劇類紅毯聚焦女星高訂禮服與男星造型巧思，謝盈萱、李心潔等展現多樣時尚氣場，王柏傑則以潮流配件與痞帥造型搶眼。

本屆金鐘戲劇類紅毯，從女星的高訂禮服與帥氣褲裝，到男星紅毯的胸針配件與鬆弛感西裝，處處可見穿搭巧思。

雙影后以驚人氣場掀起高潮。影后謝盈萱以香奈兒（Chanel）褲裝搭配香奈兒高級珠寶展顯率性美，會隨步輕盈垂墜的海軍藍西裝外套與長褲，內搭黑白彈性針織連身泳裝，散發簡約自信魅力。另一位影后李心潔，穿由路易威登（LV）高級訂製的深藍色真絲縐紗禮服，彷彿從絲質羅緞打造的巨型蝴蝶結中綻放，寬大的袖子環繞於雙臂及背部，搭配簡約的短髮與LV的鑽石珠寶，高雅貴氣不落俗套。

同樣是LV的高訂，邵雨薇選穿的黑色平口長禮服，前短後長露出銀色高跟鞋，鑲綴水鑽寶石腰鍊拉出纖細腰線，與頸部的LV鑽石項鍊相得益彰，沙弗萊石耳環線條勾勒側臉輪廓，簡約中散發清新女人味。謝欣穎的黑色天鵝絨禮服出自英倫設計師品牌self-portrait，側面綁帶露出曲線，De Beers的長水滴鑽石耳環拉長視覺，高馬尾乾淨年輕，腰部兩側的立體蝴蝶結與垂墜飄逸的緞帶增添了行走間的優雅氣韻。

今年的男星為能在莊重紅毯上穿出新意下了不少功夫，以胸針、眼鏡配件和無翻領的西裝設計為時髦重點，其中王柏傑幾乎融合所有潮流趨勢。他穿著的無翻領卡其綠色西裝出自紳裝品牌ZEGNA，BVLGARI的靈蛇胸針在內側交叉領襯衫中間營造視覺焦點，搭配有色鏡片的黑框墨鏡，痞帥的金髮油頭造型讓許多網友驚呼撞臉郭富城。同樣選穿無翻領設計的曾敬驊，白色西上裝出自Jacquemus，搭配香奈兒珠寶與腕表，整體造型十分俐落。

王柏傑穿ZEGNA西裝，配戴BVLGARI珠寶腕表。(圖／聯合報金鐘採訪團隊攝影)