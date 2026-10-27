謝瓊煖奪金鐘女配獎 謝「女兒」宋芸樺 角色有她更完整

謝瓊煖（右）與宋芸樺戲裡的母女真情，讓她擊敗強敵獲獎。(圖／公視提供)

戲劇節目女配角獎由謝瓊煖以「人浮於愛」擊敗王渝萱、于子育、游珈瑄、張詩盈等四位入圍者奪獎。謝瓊煖出道26年，演過無數台劇、電影作品，曾在兩年前以客家劇場「在河左岸」奪下戲劇節目女配角獎，此次是她二度擒獎。

由於謝瓊煖正在拍戲，由經紀人雯子代為領獎，雯子在台上念出謝瓊煖的得獎感言。先感謝金鐘獎評審的肯定，以及「人浮於愛」幕前、幕後的製作團隊：「是你們大家成就了這一切！」接著她感謝經紀人：「謝謝妳總是包容我的任性，總是提醒我重點在哪裡，讓我自在的做自己。」

同時，謝瓊煖向劇中演出她女兒的宋芸樺致謝：「沒有妳，媽媽這個角色不會這麼完整！」她也感謝導演徐輔軍：「感謝導演對這個角色的用心，讓我可以很放心、很安心地進入這個角色。」

最後，謝瓊煖更感謝家人與朋友：「你們是我最強大的粉絲團，謝謝你們給予我的支持與愛。」另外，她還分享和爸媽電話中互動：「我爸媽講電話時，無論講什麼事情，要掛電話前他們一定會說：『好好好，就這樣吼，謝謝唷！』雖然不知道為什麼要說謝謝，但總覺得爸爸媽媽很可愛。」