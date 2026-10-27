我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

跑業務、創業者4生肖「講義氣又坦誠」 各路朋友都來幫

楊祐寧6度入圍首敲響金鐘奪男配獎 榮耀獻天上爸爸

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
楊祐寧入圍六次，終於憑著「監所男子囚生記」拿到戲劇男配角獎。(記者張文玠／攝影)
楊祐寧入圍六次，終於憑著「監所男子囚生記」拿到戲劇男配角獎。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

楊祐寧憑《監所男子囚生記》首度拿下金鐘戲劇節目男配角獎，除了感謝團隊，也把榮耀獻給去年過世的父親，並表示獎金要與劇組共享。

累積六次入圍金鐘獎，楊祐寧終於以「監所男子囚生記」拿下「戲劇節目男配角獎」，首度抱回獎座，領獎時難掩興奮，直呼：「我真的太開心了！」得獎後他最想把獎座帶回家給老婆和孩子，也將這份榮耀獻給去年離世的父親。

楊祐寧透露，聽見自己名字的第一瞬間，腦中浮現的是「我要感謝太多的人」，這座獎對「監所男子囚生記」劇組也格外有意義，「這是我們這部戲現在拿的第一個」。

談到家人，他笑說過去曾收到女兒親手畫的獎盃，如今終於能把真正的獎座帶回家。不過，他最想分享喜悅的人是父親，「我覺得我爸應該很開心」。談起父親，他數度紅了眼眶，透露爸爸過去常對他說：「我最近跟你不太熟。」如今他也笑著回應：「我最近跟他不太熟，我很想他。」

這座獎也讓他想起同劇入圍男配角獎的好友施名帥。楊祐寧表示，兩人30年前是同學，30年後竟能一起入圍金鐘，「對我來說意義非常重大」。

楊祐寧在「監所男子囚生記」飾演黑道老大「吉娃娃」，他認為最大挑戰是劇組必須在監所封閉、嚴謹的環境與諸多限制下完成拍攝，還要以詼諧方式呈現人性。

他同時參與幕後製作，近期剛完成新作品，希望明年與觀眾見面。至於獎金怎麼花，他笑說：「這個獎不是個人功勞，要把全部獎金和團隊分享，慶功宴要讓大家好好享受。」

精華 FAQ

  • 他是以《監所男子囚生記》拿下金鐘「戲劇節目男配角獎」，這也是他累積6次入圍後，第一次真正抱回金鐘獎座。

  • 他說最想把獎座帶回家給老婆和孩子，也希望把這份榮耀獻給去年離世的父親，並提到自己非常想念爸爸。

  • 他認為這座獎對《監所男子囚生記》劇組很重要，因為是作品拿到的第一個獎；同時也感謝好友施名帥，並表示獎金要和團隊一起分享。

上一則

正式進軍娛樂圈？黃磊女兒黃多多紅毯處女秀 遭指笑容詭異

下一則

出道10年大突破… 肖戰挑戰「小城良方」彆扭醫生 「沒想討觀眾喜歡」

延伸閱讀

楊祐寧首奪金鐘早有預兆 前天身體「冒異狀」隔天就獲獎

楊祐寧首奪金鐘早有預兆 前天身體「冒異狀」隔天就獲獎
唐從聖入行30年首奪金鐘男配角 淚擁獎座致敬亡父、失智母

唐從聖入行30年首奪金鐘男配角 淚擁獎座致敬亡父、失智母
金鐘最大贏家「忘了我記得」狂掃6獎 秦漢80歲封帝神隱　

金鐘最大贏家「忘了我記得」狂掃6獎 秦漢80歲封帝神隱　
周渝民一票飲恨 曹瑞原揭金鐘視帝后評選殘酷內幕

周渝民一票飲恨 曹瑞原揭金鐘視帝后評選殘酷內幕

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航