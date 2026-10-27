楊祐寧6度入圍首敲響金鐘奪男配獎 榮耀獻天上爸爸
楊祐寧憑《監所男子囚生記》首度拿下金鐘戲劇節目男配角獎，除了感謝團隊，也把榮耀獻給去年過世的父親，並表示獎金要與劇組共享。
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楊祐寧憑《監所男子囚生記》首度拿下金鐘戲劇節目男配角獎，除了感謝團隊，也把榮耀獻給去年過世的父親，並表示獎金要與劇組共享。
累積六次入圍金鐘獎，楊祐寧終於以「監所男子囚生記」拿下「戲劇節目男配角獎」，首度抱回獎座，領獎時難掩興奮，直呼：「我真的太開心了！」得獎後他最想把獎座帶回家給老婆和孩子，也將這份榮耀獻給去年離世的父親。
楊祐寧透露，聽見自己名字的第一瞬間，腦中浮現的是「我要感謝太多的人」，這座獎對「監所男子囚生記」劇組也格外有意義，「這是我們這部戲現在拿的第一個」。
談到家人，他笑說過去曾收到女兒親手畫的獎盃，如今終於能把真正的獎座帶回家。不過，他最想分享喜悅的人是父親，「我覺得我爸應該很開心」。談起父親，他數度紅了眼眶，透露爸爸過去常對他說：「我最近跟你不太熟。」如今他也笑著回應：「我最近跟他不太熟，我很想他。」
這座獎也讓他想起同劇入圍男配角獎的好友施名帥。楊祐寧表示，兩人30年前是同學，30年後竟能一起入圍金鐘，「對我來說意義非常重大」。
楊祐寧在「監所男子囚生記」飾演黑道老大「吉娃娃」，他認為最大挑戰是劇組必須在監所封閉、嚴謹的環境與諸多限制下完成拍攝，還要以詼諧方式呈現人性。
他同時參與幕後製作，近期剛完成新作品，希望明年與觀眾見面。至於獎金怎麼花，他笑說：「這個獎不是個人功勞，要把全部獎金和團隊分享，慶功宴要讓大家好好享受。」
他是以《監所男子囚生記》拿下金鐘「戲劇節目男配角獎」，這也是他累積6次入圍後，第一次真正抱回金鐘獎座。 他說最想把獎座帶回家給老婆和孩子，也希望把這份榮耀獻給去年離世的父親，並提到自己非常想念爸爸。 他認為這座獎對《監所男子囚生記》劇組很重要，因為是作品拿到的第一個獎；同時也感謝好友施名帥，並表示獎金要和團隊一起分享。
精華 FAQ
他是以《監所男子囚生記》拿下金鐘「戲劇節目男配角獎」，這也是他累積6次入圍後，第一次真正抱回金鐘獎座。
他說最想把獎座帶回家給老婆和孩子，也希望把這份榮耀獻給去年離世的父親，並提到自己非常想念爸爸。
他認為這座獎對《監所男子囚生記》劇組很重要，因為是作品拿到的第一個獎；同時也感謝好友施名帥，並表示獎金要和團隊一起分享。
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