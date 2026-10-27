我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑陷龐氏騙局 華埠多年舊友反目成仇

烘衣紙防靜電 還能「清潔微波爐」？專家提醒3大缺點

金鐘獎／陳庭妮主持處女秀 先歌後舞炒熱氣氛 網狂讚

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳庭妮產後主持處女秀，表現可圈可點。(圖／三立提供)
陳庭妮產後主持處女秀，表現可圈可點。(圖／三立提供)

AI摘要

文章摘要整理：

第61屆金鐘戲劇類頒獎典禮上，陳庭妮首次主持便以唱歌、舞蹈和互動演出開場，融入入圍作品並獲網友熱烈稱讚。

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮26日晚間登場，首度挑戰金鐘主持的陳庭妮一開場就火力全開，穿著桃紅色短洋裝、搭配俏皮蝴蝶結造型亮相，先演唱蘇打綠歌曲「十年一刻」，再與芭蕾舞者同台演出，隨後更邀請「監所男子囚生記」入圍戲劇節目男主角獎的陳澤耀一起尬舞，將典禮氣氛瞬間炒熱，開場播出後獲得直播網友不少好評。

陳庭妮先透過「十年一刻」回顧過去一年戲劇作品帶給觀眾的情緒與感動，提到這些作品曾陪著大家一起哭、一起笑，再搭配芭蕾舞者的演出，讓舞台呈現不同於傳統頒獎典禮的氣氛。

接著陳庭妮邀請陳澤耀登台，兩人一度在台上尬舞，陳庭妮俏皮又充滿活力的表現，搭配陳澤耀的動作，成為開場另一個亮點。整段表演也巧妙融入本屆入圍作品，讓戲劇與舞台表演彼此串聯。

首次站上金鐘主持台，陳庭妮也不忘拿自己開玩笑。她笑說：「當了媽媽之後，沒有什麼是這一個（喝酒）解決不了的。」說完便舉杯喊出「Cheers！」逗樂現場。她也提到，這是自己生完孩子後第一次站上如此盛大的舞台，今晚還有不少人同樣迎來人生中的第一次。

開場表演播出後，直播聊天室隨即湧入不少正面留言，網友大讚「庭妮唱歌不錯欸」、「很有創意欸」，也有人注意到她將入圍作品融入開場，稱讚「編得很好，把入圍作品串一起耶」、「開頭很有張力」。

精華 FAQ

  • 她以桃紅短洋裝亮相，先唱蘇打綠〈十年一刻〉，再與芭蕾舞者同台演出，之後還邀請陳澤耀上台尬舞，整段表演成功帶動現場氣氛。

  • 因為陳庭妮不只演唱和跳舞，還把本屆入圍戲劇作品的元素串進表演中，讓頒獎典禮開場更像一場有故事感的舞台秀，呈現方式新鮮。

  • 直播聊天室多數留言都很正面，網友稱讚她唱歌表現不錯、內容有創意，也認為開場編排很有張力，把入圍作品串聯得相當自然。

上一則

出道10年大突破… 肖戰挑戰「小城良方」彆扭醫生 「沒想討觀眾喜歡」

下一則

鄭爽神隱4年 突現身台灣街頭 素顏吃美食、玩遊戲

延伸閱讀

金鐘／陳漢典主持首秀 台上找蔡康永等大哥求救 被潑冷水

金鐘／陳漢典主持首秀 台上找蔡康永等大哥求救 被潑冷水
楊祐寧首奪金鐘早有預兆 前天身體「冒異狀」隔天就獲獎

楊祐寧首奪金鐘早有預兆 前天身體「冒異狀」隔天就獲獎
金鐘／陳漢典開場驚見「群魔亂舞」 曾寶儀台下笑到崩潰

金鐘／陳漢典開場驚見「群魔亂舞」 曾寶儀台下笑到崩潰
金鐘61／小禎獻唱背後有高人 胡瓜想砸3000萬幫出片

金鐘61／小禎獻唱背後有高人 胡瓜想砸3000萬幫出片

熱門新聞

鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00
71歲戲骨畢彥君演過許多經典角色。(取材自微博)

演活「慶餘年」等經典角色 戲骨畢彥君搭公車被認出 贏得熱烈掌聲

2026-10-24 03:00

超人氣

更多 >
學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業

學生用AI寫完美答案 柏克萊加大知名教授不再批改作業
王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情

王文洋摔倒坐輪椅 兒子王泉仁貼身照顧 前女友呂安妮傳有新戀情
曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走

曾喊「愛美國就該支持ICE」 他如今在機場被ICE帶走
長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%

長者注意 美研究「日常1習慣」恐是失智前兆 風險高出48%
發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航

發緊急代碼 洛杉磯飛北京突遇故障 機上262人被迫返航