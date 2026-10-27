金鐘獎／陳庭妮主持處女秀 先歌後舞炒熱氣氛 網狂讚

陳庭妮產後主持處女秀，表現可圈可點。(圖／三立提供)

AI摘要 文章摘要整理： 第61屆金鐘戲劇類頒獎典禮上，陳庭妮首次主持便以唱歌、舞蹈和互動演出開場，融入入圍作品並獲網友熱烈稱讚。

第61屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮26日晚間登場，首度挑戰金鐘主持的陳庭妮一開場就火力全開，穿著桃紅色短洋裝、搭配俏皮蝴蝶結造型亮相，先演唱蘇打綠歌曲「十年一刻」，再與芭蕾舞者同台演出，隨後更邀請「監所男子囚生記」入圍戲劇節目男主角獎的陳澤耀一起尬舞，將典禮氣氛瞬間炒熱，開場播出後獲得直播網友不少好評。

陳庭妮先透過「十年一刻」回顧過去一年戲劇作品帶給觀眾的情緒與感動，提到這些作品曾陪著大家一起哭、一起笑，再搭配芭蕾舞者的演出，讓舞台呈現不同於傳統頒獎典禮的氣氛。

接著陳庭妮邀請陳澤耀登台，兩人一度在台上尬舞，陳庭妮俏皮又充滿活力的表現，搭配陳澤耀的動作，成為開場另一個亮點。整段表演也巧妙融入本屆入圍作品，讓戲劇與舞台表演彼此串聯。

首次站上金鐘主持台，陳庭妮也不忘拿自己開玩笑。她笑說：「當了媽媽之後，沒有什麼是這一個（喝酒）解決不了的。」說完便舉杯喊出「Cheers！」逗樂現場。她也提到，這是自己生完孩子後第一次站上如此盛大的舞台，今晚還有不少人同樣迎來人生中的第一次。

開場表演播出後，直播聊天室隨即湧入不少正面留言，網友大讚「庭妮唱歌不錯欸」、「很有創意欸」，也有人注意到她將入圍作品融入開場，稱讚「編得很好，把入圍作品串一起耶」、「開頭很有張力」。