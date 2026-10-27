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金鐘獎／80歲秦漢首封迷你劇視帝 劉若英：獎座送到他家

記者陳慧貞趙大智／綜合報導
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秦漢在「忘了我記得」中演活失智父親，拿下迷你劇集視帝。(圖／Netflix提供)
秦漢在「忘了我記得」中演活失智父親，拿下迷你劇集視帝。(圖／Netflix提供)

AI摘要

文章摘要整理：

第61屆金鐘獎迷你劇集獎由《忘了我記得》與《親密之海》成為焦點，秦漢首度以台劇奪視帝，瑞瑪席丹則擊敗眾影后封后。

秦漢、瑞瑪席丹分別以「忘了我記得」、「親密之海」拿下第61屆電視金鐘獎迷你劇集視帝后，成本屆焦點，可惜秦漢因另有行程未能到場，而由導演劉若英代為領獎。瑞瑪席丹則在男主角李銘順陪同下走上舞台，面對強敵金馬影后謝盈萱、李心潔、舒淇的激烈競爭，她坦言從未想過自己能得獎，聽到名字的瞬間既驚訝又激動，一度不知道該說什麼。

劉若英執導迷你劇集「忘了我記得」入圍13項獲6項大獎，堪稱金鐘61最大贏家，尤其男主角秦漢80歲奪下視帝。劉若英打算好好寫個訊息給秦漢，並在慶功宴上放話：「我要把獎座拿到他家！按電鈴！」

劉若英代秦漢發言時表示，「很多事情忘記沒關係，愛一直記得，祝大家幸福。」當初劉若英找上秦漢時，他誤以為要演李察吉爾那般穿白色海軍服的帥氣艦長，後來才知原來只是輪機長；劉若英則坦言，「用田調名義約他出來喝下午茶，套交情弄熟後，讓他一步一步陷入我們圈套」。

瓊瑤男神秦漢出道一甲子、走紅半世紀，他早在1979年以電影「汪洋中的一條船」拿下金馬影帝，首次演台劇就奪金鐘視帝，他演的失智患者程光齊，和謝盈萱飾演相依為命卻不依賴的父女，在逐漸失憶的過程中，呈現老去與親情之間難以言說的無奈。秦漢的演出沒有刻意煽情，也不靠戲劇化的情緒爆發，而是以歲月累積的沉穩與細膩，將角色內心的孤獨、牽掛與難以言說的情感，一點一滴地傳遞出來。

瑞瑪席丹憑「親密之海」與歷屆金馬影后廝殺，她坦言當初得知自己入圍時就已是很棒的肯定，從未想過自己能得獎，當下一度腦袋空白，完全沒想到會得到此份榮耀，該劇拿到「迷你劇集獎」。劇組一同到後台受訪，李銘順也在其中。瑞瑪席丹曾提及戲殺青後如同「失戀」，李銘順讚她的表演自然，認為她彷彿不是在演戲，而是真正成為角色。

瑞瑪席丹以「親密之海」突圍，抱走迷你劇集視后。(記者張文玠／攝影)
瑞瑪席丹以「親密之海」突圍，抱走迷你劇集視后。(記者張文玠／攝影)

精華 FAQ

  • 秦漢是以劉若英執導的迷你劇集《忘了我記得》拿下第61屆金鐘獎迷你劇集視帝，這也是他80歲首次以台劇作品奪得視帝獎項。

  • 劉若英代秦漢發言時表示：「很多事情忘記沒關係，愛一直記得，祝大家幸福。」她也在慶功宴上笑說，要把獎座親自送到秦漢家。

  • 瑞瑪席丹憑《親密之海》奪下迷你劇視后，面對謝盈萱、李心潔、舒淇等強敵仍脫穎而出。她坦言得獎完全超出預期，連聽到名字時都一度腦袋空白。

舒淇

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