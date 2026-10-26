金鐘慶功／視帝差一票飲恨 周渝民挺曾敬驊「下一部找他」

周渝民出席「我們與惡的距離2」金鐘慶功。（記者林士傑／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 周渝民憑《我們與惡的距離2》角逐金鐘視帝，最終以1票之差落敗，仍大方祝賀莊凱勛，並在慶功宴上推薦曾敬驊是值得合作的新世代演員。

「仔仔」周渝民以「我們與惡的距離2」角逐金鐘61戲劇節目男主角獎，最終以一票之差敗給「都市開基祖」莊凱勛，與視帝寶座擦身而過。典禮結束後，周渝民出席公廣集團金鐘慶功宴，聽聞評審公布的評選結果，他大方表示：「他（莊凱勛）得獎我開心，不管票數怎樣，入圍沒得獎不用覺得難過。」

暌違13年、第三度入圍金鐘獎，周渝民坦言，這次抱著久違的心情參加盛會，主要是想見見許久未見的朋友。他曾與莊凱勛合作電影「車頂上的玄天上帝」，也和曾敬驊合拍影集「逆局」，這次男主角獎入圍者在典禮上坐在一起，大家聊個不停，讓他直呼很像參加一場聚會。

談到合作過的演員，周渝民特別欣賞曾敬驊，兩人同為宜蘭人，當年拍攝「逆局」時就相當有話聊。他也不吝給予對方高度評價，多次向媒體表示：「如果要讓我選一個合拍的演員，我滿喜歡他。」周渝民認為，曾敬驊無論現場氣氛如何，都能始終投入角色，展現出專業的演員態度。

慶功宴上，周渝民當場還轉頭向編劇呂蒔媛推薦曾敬驊，直言：「下一部找他，他是一個很好的新世代演員。」不過，曾敬驊如今人氣高漲、邀約不斷，呂蒔媛笑回：「他現在很難找好不好！」一旁的黃鐙輝見狀，立刻問周渝民：「曾敬驊跟我，你選誰？」面對突如其來的選擇題，周渝民展現高EQ，先稱讚黃鐙輝將思覺失調患者演得很好，接著又幽默提醒：「但下部戲不要再演這個了，怕被定型。」一番話逗樂現場。

周渝民出席「我們與惡的距離2」金鐘慶功。（記者林士傑／攝影）

黃鐙輝出席「我們與惡的距離2」金鐘慶功。（記者林士傑／攝影）

「我們與惡的距離2」金鐘慶功。記者林士傑／攝影