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金鐘61/沈玉琳奪主持人獎 「人生節目還沒錄完」 胡瓜拿節目獎

記者葉君遠／台北26日電
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沈玉琳大病復出後憑著「11點熱吵店」抱走綜藝節目主持人獎。(記者張文玠／攝影)
沈玉琳大病復出後憑著「11點熱吵店」抱走綜藝節目主持人獎。(記者張文玠／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

金鐘61節目類頒獎中，沈玉琳與Melody拿下綜藝節目主持人獎，胡瓜則以週末最強大奪綜藝節目獎，兩方皆成焦點。

第61屆電視金鐘獎「節目類」頒獎典禮25日在台北流行音樂中心圓滿落幕，鬼門關前走一遭的沈玉琳打敗胡瓜，和Melody（殷悅）拿下昨晚最大獎「綜藝節目主持人獎」，為他峰迴路轉的精采人生再添一筆，他說，「活下來就是為了領這個獎」。胡瓜和陳亞蘭、歐漢聲也沒輸，「週末最強大」抱走「綜藝節目獎」，主持人胡瓜開心說：「證明這個獎是公平的！」

最佳綜藝節目 胡瓜（左起）、陳亞蘭與歐漢聲以「週末最強大」奪下最佳綜藝節目獎。(...
最佳綜藝節目 胡瓜（左起）、陳亞蘭與歐漢聲以「週末最強大」奪下最佳綜藝節目獎。(圖／三立提供)

67歲的胡瓜老驥伏櫪，今年以兩個新作入圍主持人獎，沒想到卻分別遇上強敵，主持人獎部分，他的「週末最強大」碰上沈玉琳的「11點熱吵店」，雙方進入評審第二輪討論，最後沈玉琳以5比2踢走來勢洶洶的胡瓜。

沈玉琳上台先是自嘲：「我不要太激動，怕病情起變化。」他幽默表示能拿獎是「祖墳冒青煙」，前一天還夢到白頭老翁報喜，果然如願拿獎。他感嘆去年重病，人生按下暫停鍵，「本來以為人生要謝幕，沒想到能走上舞台拿獎，真的要謝謝醫生，還有照顧我的護理師團隊，讓我撿回一條命」，他表示既然有金鐘加持，就代表他人生的節目還沒錄完，未來還要帶更多歡樂給大家。

而在「實境節目獎」部分，胡瓜對跟女兒小禎、兒子胡釋安的「胡來旅行社」抱以厚望，他年輕時忙工作沒時間陪子女，到這年紀因為節目能數月聚在一起，訴以親情、補缺過往的溫馨內容，最後敗給製播10年，首次拿下金鐘主持人獎的「飢餓遊戲」。

評審主委黃國華說，雙方一樣進入第二輪，評審一開始就鎖定這兩組，但到了第二輪討論時，票數卻出現6比1的差距。他形容「該怎麼說，都是多年搭檔組合，但這就像你點蔥爆牛肉，牛是主角、蔥是提味，而有些搭檔就像番茄炒蛋，說不出番茄重要還是蛋」。

胡瓜都是新作，過往是評審喜歡的口味，而沈玉琳和5566都是製作多年未拿大獎。黃國華說，「在我心中，瓜哥已經拿獎了，但沈玉琳和Melody那組風格強烈，如果把沈換掉，這節目就遜掉了」，至於沈常在節目說黃色笑話和黃腔，「送審的剛好沒有」。

綜藝類節目大獎這10年來幾乎年年都是胡瓜、吳宗憲、曾國城的天下，其中兩人年年入圍，另一個也入圍8年，但評審說，今年吳宗憲和曾國城從第一輪就沒在討論範圍裡，吳宗憲的節目「綜藝大熱門」拿過獎，曾國城的「全民星攻略」也拿過了。

金鐘節目類重要得獎名單 製表／林士傑
金鐘節目類重要得獎名單 製表／林士傑

精華 FAQ

  • 沈玉琳這次與Melody搭檔，奪得第61屆金鐘獎的綜藝節目主持人獎，打敗同樣來勢洶洶的胡瓜，成為典禮最大亮點之一。

  • 沈玉琳提到自己去年重病，曾以為人生要謝幕，能站上舞台領獎是撿回一條命，也表示有金鐘加持，代表人生的節目還沒錄完。

  • 胡瓜以新作角逐主持人獎未勝出，但其節目週末最強大拿下綜藝節目獎；他也參與實境節目胡來旅行社，最後敗給飢餓遊戲。

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