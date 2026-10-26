金鐘61／林登義獲終身成就獎 李璇：台灣影視美學先驅

林登義的兩個兒子上台代父領獎。（圖／摘自YT）

AI摘要 文章摘要整理： 第61屆金鐘獎頒發節目類終身成就獎給林登義，李璇與其家屬細數他在台灣電視草創期的貢獻，向這位幕後推手致敬。

第61屆金鐘獎節目類終身成就獎頒給台灣電視史上的重要推手林登義，由資深演員李璇擔任頒獎人，林登義的兩個兒子林大景、林大森代表父親上台領獎。而導演林福地、金鐘影后楊貴媚、張琪也都懷念他們心目中的林導播。

林登義曾導過「群星會」、「五燈獎」等經典節目，李璇回憶，55年前曾與林登義合作「清宮殘夢」，當時電視產業才剛起步，從黑白到彩色，許多技術都得靠工作人員一步步摸索。林登義憑著對電視的熱愛，參與建立台灣電視製作的基礎，也是台灣第一代電視導播的重要代表。

李璇感性表示，林登義不只熟悉各類節目與戲劇製作，更是台灣影視美學的開創先驅。他博學、謙虛，一生總是成就別人，今晚終於能讓聚光燈照亮這位為台灣電視奉獻一生的幕後功臣。從現場直播戲劇、體育賽事到國慶閱兵，林登義始終站在技術與美學的最前線，陪伴無數觀眾走過電視黃金年代。

林大景和林大森兄弟透露，母親高齡92歲不便出席，由兄弟代表家人致詞時，非常榮幸能代替父親領取這份榮耀，也感謝文化部、影視局、評審，以及佛光山人間衛視、世新大學陳清和校長的推薦，讓大家仍記得父親對台灣電視的貢獻。

林大景回憶，父親從事電視工作時，常常忙到日夜顛倒，尤其早期攝影棚設備有限，寫劇本、熬夜製作都是家常便飯。小時候兄弟姊妹看著父親如此忙碌，還曾約定長大後絕對不要從事這一行。直到自己出社會工作多年，偶爾向孩子抱怨工作有多忙、多累，才突然發現，父親這一生竟然從未向他們抱怨過工作辛苦。

「我始終無法想像，到底是什麼樣的熱忱、責任心和使命感，才能讓他有這樣的敬業精神。」林大景說，父親工作上才華洋溢，私底下也是生活藝術家，幽默又風趣，對他們姐弟而言，更是100分的父親。

談到父親最後的日子，林大森透露，父親去年4月住院，一周後便離世。當時身體已相當虛弱，不論子女叫他「爸爸」，或孫子叫他「阿公」，他似乎都沒有太多反應；但只要有人喊一聲「林導播」，他馬上就會有反應。這讓家人深刻感受到，「導播」這個稱呼早已深深刻進父親的生命裡，也是他一生最光榮的身分。

林大森最後代表家人，再次感謝金鐘獎給予父親肯定，表示全家會好好珍惜這份終身成就獎。這份遲來的榮耀，不只是對林登義一生奉獻的致敬，也讓台灣電視史上那些站在鏡頭背後的身影，再次被看見。