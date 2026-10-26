金鐘61／胡瓜雙入圍全槓龜 「蔥爆牛肉式」主持輸給番茄炒蛋

胡瓜(中)對跟女兒小禎(右)、兒子胡釋安的「胡來旅行社」抱以厚望。（記者沈昱嘉／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 金鐘61節目類獎項中，胡瓜雙料入圍卻全數落空，評審以料理比喻主持群風格；實境與綜藝主持獎分別由飢餓遊戲、11點熱吵店等節目奪下。

第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮落幕，67歲的胡瓜以兩個新作入圍兩項主持人獎，沒想到都在第二輪投票敗下陣來。胡瓜與女兒小禎、兒子胡釋安的「胡來旅行社」，在實境節目主持人獎敗給製播十年的「飢餓遊戲」；在綜藝節目主持人獎部分，沈玉琳的「11點熱吵店」則以5比2踢走來勢洶洶的「週末最強大」。

評審主委黃國華說，在「實境節目獎」部分，評審一開始就鎖定「飢餓遊戲」和「胡來旅行社」這兩組，但到了第二輪討論時，票數卻出現六比一的差距。他形容，有些節目主持群就是像蔥爆牛肉，有主持人像牛肉拉主Key，其餘主持人像蔥一樣加入讓料理更有味，他以胡瓜、胡盈禎、胡釋安主持的「胡來旅行社」為例，「還是看得出來誰拉主Key」；而「飢餓遊戲」就像番茄 炒蛋，「每個人都很豐富彼此滋味，說不出番茄重要還是蛋」。

胡瓜這次入圍的節目都是新作，而沈玉琳和5566則是製作多年未拿大獎。黃國華說，「在我心中，瓜哥已經拿獎了，但沈玉琳和Melody那組風格強烈，如果把沈換掉，這節目就遜掉了」，至於沈常在節目說黃色笑話和黃腔，「送審的剛好沒有」。

黃國華透露，和「11點熱吵店」競爭到最後是由胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲主持的「週末最強大」，「胡瓜他們的整體效果強烈，但節目類型不太一樣，在第二輪的投票是5比2，最後是沈玉琳他們奪獎。」

綜藝類節目大獎這十年來幾乎年年都是胡瓜、吳宗憲、曾國城的天下，其中兩人年年入圍，另一個也入圍八年，但評審說，今年吳宗憲和曾國城從第一輪就沒在討論範圍裡，吳宗憲的節目「綜藝大熱門」拿過獎，去年也停了，曾國城的「全民星攻略」也拿過了。

實境節目獎則由三立製播的「人生幹大事上山吧！台灣隊」奪下，黃國華提到這節目，對製作規格和難度讚譽有加。