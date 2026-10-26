金鐘61／聶雲帶老婆走紅毯 絕美氣質網讚「太凍齡」

聶雲(左)攜手結婚24年的妻子Judy走金鐘紅毯。（聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 聶雲出席金鐘61節目類頒獎典禮，攜結婚24年的妻子走紅毯，並以全英文訪談節目再度角逐金鐘，兼顧話題與作品亮點。

曾五度入圍金鐘獎兒少、綜藝節目主持人獎的聶雲，暌違20年第六度問鼎金鐘，他出席第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮，攜手結婚24年的妻子范維娟（Judy）走紅毯，Judy的凍齡顏值讓網友直呼「太驚人」，她出眾的外型和氣質也引發網友討論。

聶雲這次以全英文訪談節目「The Taipei Tonight Show」入圍本屆金鐘生活風格節目主持人獎，該節目結合美式深夜脫口秀形式、現場樂隊、趣味互動及深度訪談，聶雲透過輕鬆、幽默且不艱澀的英語對談，向國際觀眾介紹台灣各界知名人物，讓世界看見台灣。

談及節目最吸引他的地方，聶雲認為，台灣有許多美麗又精彩的風景，也有各領域傑出、充滿才華的人物，但這些優秀的人事物，需要一個舞台讓更多國際觀眾看見。

聶雲表示，身為主持人，他的工作就是把舞台搭建好，讓台灣有才華的人，以及不同領域的藝人，都能在節目中發光發熱，進而讓更多人認識台灣的魅力。他認為，這正是節目最可愛、也最有意義的地方。 聶雲以「The Taipei Tonight Show」入圍金鐘61生活風格節目主持人獎。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影