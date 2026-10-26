我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蔡康永「依約」赴蔣萬安競總成立大會 黑西裝黑帽進場

期中選舉／川普執政格局改寫 有4種劇本

金鐘61／聶雲帶老婆走紅毯 絕美氣質網讚「太凍齡」

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聶雲(左)攜手結婚24年的妻子Judy走金鐘紅毯。（聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影）
聶雲(左)攜手結婚24年的妻子Judy走金鐘紅毯。（聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

聶雲出席金鐘61節目類頒獎典禮，攜結婚24年的妻子走紅毯，並以全英文訪談節目再度角逐金鐘，兼顧話題與作品亮點。

曾五度入圍金鐘獎兒少、綜藝節目主持人獎的聶雲，暌違20年第六度問鼎金鐘，他出席第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮，攜手結婚24年的妻子范維娟（Judy）走紅毯，Judy的凍齡顏值讓網友直呼「太驚人」，她出眾的外型和氣質也引發網友討論。

聶雲這次以全英文訪談節目「The Taipei Tonight Show」入圍本屆金鐘生活風格節目主持人獎，該節目結合美式深夜脫口秀形式、現場樂隊、趣味互動及深度訪談，聶雲透過輕鬆、幽默且不艱澀的英語對談，向國際觀眾介紹台灣各界知名人物，讓世界看見台灣。

談及節目最吸引他的地方，聶雲認為，台灣有許多美麗又精彩的風景，也有各領域傑出、充滿才華的人物，但這些優秀的人事物，需要一個舞台讓更多國際觀眾看見。

聶雲表示，身為主持人，他的工作就是把舞台搭建好，讓台灣有才華的人，以及不同領域的藝人，都能在節目中發光發熱，進而讓更多人認識台灣的魅力。他認為，這正是節目最可愛、也最有意義的地方。

聶雲以「The Taipei Tonight Show」入圍金鐘61生活風格節目...
聶雲以「The Taipei Tonight Show」入圍金鐘61生活風格節目主持人獎。聯合報金鐘獎採訪團隊／攝影

精華 FAQ

  • 他以全英文訪談節目《The Taipei Tonight Show》入圍本屆金鐘生活風格節目主持人獎，節目融合深夜脫口秀、現場樂隊、互動與深度訪談等元素。

  • 聶雲出席第61屆金鐘獎節目類頒獎典禮時，與結婚24年的妻子范維娟同行，兩人共同亮相紅毯，也讓她的凍齡外貌成為現場焦點。

  • 他認為台灣有許多美景與優秀人才，但需要舞台讓國際看見，而節目的意義就在於替這些人搭建舞台，向世界介紹台灣的魅力。

上一則

愛情長跑11年 蔡黃汝鬆口和阿璞對婚姻「有共識」

下一則

金鐘61／紅毯誰最美？大霈高衩禮服露長腿 Lulu秀貼身曲線

延伸閱讀

金鐘／節目類5大亮點 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎

金鐘／節目類5大亮點 綜藝主持人陷「死亡之組」廝殺搶獎
金鐘／「週末最強大」奪最佳綜藝節目 團隊：感言全忘光

金鐘／「週末最強大」奪最佳綜藝節目 團隊：感言全忘光
金鐘／節目類完整得獎名單 一次看

金鐘／節目類完整得獎名單 一次看
金鐘／「飢餓遊戲」奪獎 峮峮拿主持人獎哭了 王仁甫放閃

金鐘／「飢餓遊戲」奪獎 峮峮拿主持人獎哭了 王仁甫放閃

熱門新聞

張秀卿近日宣布離婚。(本報系資料照)

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

2026-10-18 15:09
鄭欣宜去年參加「歌手2025」，卻因傷退出演出。（取材自微博）

鄭欣宜雨中祭母 獨自在沈殿霞墓前哭到無法起身 網友心疼

2026-10-23 13:35
郭靜純(左)和王信貴離婚後，他人間蒸發找不到人。(本報資料照片)

郭靜純爆離婚 全家移民加拿大 老公欠千萬消失

2026-10-17 09:03
趙又廷和高圓圓。（取材自微博）

粉絲喊「喜歡你老婆高圓圓」 趙又廷秒回這句 甜翻全網

2026-10-19 08:00
天心打定主意不生孩子。(圖／策院與四方四隅提供)

天心「新手上路」扮黑道夫人一心求子 現實生活不想生

2026-10-21 02:19
翁虹愛女劉蒔(右)不僅學業表現出色，面對男同學追求也有自己的主見。(取材自微博)

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

2026-10-25 06:00

超人氣

更多 >
「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡

「不簽不能登機」來美者須簽此聲明 包括公民、綠卡
愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」

愛女考上UCLA、3次拒追求者 翁虹發「戀愛許可證」
「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母

「可惜你媽不是中國人」 美國男被迫赴上海買藥救癌母
會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」

會開車也要懂保養車 維修技師分享「愛車6件事」
期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變

期中選舉民主黨若勝出 川普外交政策可能出現4大轉變